甫請辭獲准 台南前消防局長李明峯商旅刀傷送醫

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市政府前消防局長李明峯12日請辭獲准，今晚卻傳出在南區某間商旅因刀傷送醫；消防局初步調查，李明峯自稱不小心割到右手肘，意識清醒，生命跡象穩定。

台南市消防局今晚7時37分獲報，南區某間商旅有人受傷，救護人員趕往回報傷者是李明峯；李明峯表示，不小心割到右手肘。救護人員確認他手部有刀傷，血壓偏低，送往永康奇美醫院救治。

任職台南市消防局長15年的李明峯，因家庭因素請辭，台南市長黃偉哲同意批准，16日更在市政會議致贈李明峯紀念牌，表達市府敬意與感謝，且祝福李明峯退休生活平安健康順心。（編輯：龍柏安）1141217