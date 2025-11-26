甯維不亂 二胡×中阮聯合音樂會11/29邀您聆賞

新化演藝廳即將迎來一場結合靜謐與能量的音樂對話──臺南市民族管絃樂團「菁音系列」之「甯維不亂」二胡・中阮聯合音樂會。兩位青年演奏家黃大維與賴子甯將於11月29日週六下午以民族器樂的多樣聲響，帶領觀眾穿梭於理性與感性的音海之中。

本場音樂會的主題「甯維不亂」，融合兩位演奏者姓名中的「甯」與「維」，象徵沉靜、聯繫與支撐，也點出他們在音樂道路上的共同信念──在快速變動的世界裡，保持內心的定靜與專注，並以音樂回應生命中的每一次轉折。

圖說：黃大維(左)與賴子甯攜手以二胡與中阮展開音樂對話。(圖片來源/台南文化局提供)

整場節目以獨奏、重奏、民族室內樂等多元編制推展，作品跨越東西語境，從蔡昀宸《霄煙》的雲霧飄渺，到李玥錦《月亮永不墜落》的時空視角、陳筱喬《暗湧》的內斂張力、張藝濤《若雪臨枝》的細膩景致，再到吳俊生《火把節之夜》的熱烈民俗風貌；亦能聽見 Piazzolla 探戈樂句的異國旋律與台灣名曲《碎心的花》改編之深情。音樂光譜從靜謐到奔放，展現二胡與中阮的多重可能性。

兩位演奏者同樣是青年樂壇的亮眼之星，黃大維為臺灣首位二胡與馬頭琴雙主修的音樂家，音色細膩、情感層次豐富，曾受邀參與徐克執導電影《射雕英雄傳：俠之大者》配樂錄製；賴子甯則以中阮、柳琴為主要演奏領域，為全國音樂比賽的常勝軍，以女性視角展現器樂的柔韌與靈動。這場音樂會更融入兩位近年的心境變化，讓音樂成為記錄人生與創作探索的重要篇章。文化局邀請市民在歲末聆聽一場兼具深度與靈性的音樂旅程，在音符之間找回內心的穩定與溫度。購票請至 OPENTIX 兩廳院售票系統。

