田中光影聖誕踩街嘉年華 聖誕點燈

▲鎮長蕭淑芬帶領田中鎮公所創新及改變，讓鎮民都能感受到幸福滿滿，也讓領到提燈的民眾能夠夢想成真。（記者方一成攝）

隨著聖誕節腳步將近，田中鎮公所在一一四年十二月二十日晚上六點，於田中火車站前廣場，與田中基督長老教會、田中耶穌聖心天主教堂，辦理「二○二五田中光影聖誕踩街嘉年華~聖誕點燈活動」。活動當天限量首發「幸福許願馬」充氣小提燈，繼去年「開運變變蛇」的創意延伸，今年的充氣小提燈特別訂製，讓民眾能在提燈上寫下新年願望及祝福，象徵在淑芬鎮長上任後，帶領田中鎮公所創新及改變，讓鎮民都能感受到幸福滿滿，也讓領到提燈的民眾能夠夢想成真！

聖誕節已經是國際重要節慶，田中鎮長蕭淑芬自一一一年上任後隨即辦理聖誕點燈活動，一一四年已經是公所與田中基督長老教會、田中耶穌聖心天主教堂攜手辦理聖誕點燈暨踩街活動的第三年，今年擴大邀請炫光舞團與地方舞蹈團共同參加踩街活動，除了讓田中老街跟著溫韾熱鬧起來，也讓民眾提早感受年節的氛圍。「二○二六田中燈節～龍馬精神 田中齊騰」也會在當日一起點亮鎮內燈飾，預告著田中鎮公所即將展開一系列的春節系列活動，包括十二月二十六日至二十八日的推展田中地方觀光產業特色活動以及十二月三十一日至二○二六年一月一日的跨年晚會、二月十二日至十五日年貨大街、二月二十六日元宵踩街活動等，讓田中整個年節都熱鬧非凡！

田中鎮長蕭淑芬表示，今年田中燈節的街區燈飾，有融入馬年意象，駿馬造型的燈飾奔騰在田中的街道上；有彩色葫蘆燈籠串，象徵將福祿串串相連，象徵新年福氣滿滿、大家幸福一整年，到了米寶親子公園主燈區前，更特別布置了充滿童趣風格的紙飛機燈飾，透過紙飛機傳遞新年新氣象，今年的主燈「騎福米寶耀馬年」，以騎馬的可愛米寶為主角，象徵著馬到成功、五穀豐收，作為歡聚與慶祝節慶之亮點，布置在米寶親子公園內象徵著團聚、圓滿。本次燈節二十日點燈起至一一五年三月二十二日持續點亮田中，歡迎大家來田中燈節賞燈，品嚐田中美食，體驗田中之美。