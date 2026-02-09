▲田中分局辦青春專案，法治宣導結合創意DIY。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為強化青少年法治觀念並預防偏差行為，田中警分局結合臺灣彰化地方法院與社團法人彰化縣兒童少年關懷協會，於7日在田中分局禮堂舉辦「115年青春專案暨反毒、反詐騙、反家暴、反霸凌、反飆車法治宣導及黏土創意DIY活動」，吸引約40名少年參與，在寓教於樂中建立守法意識。

活動除安排黏土創意手作，鼓勵青少年投入正當休閒、培養多元興趣外，也同步進行犯罪預防宣導，內容涵蓋反毒、反詐騙、反霸凌與網路安全等議題，尤其針對逐年攀升的詐欺案件加強提醒，避免少年誤入歧途成為詐騙車手。

田中分局長林鼎超表示，青少年是國家未來的希望，也是犯罪預防的重要根基。適逢寒假與年節期間，警方透過結合教育與休閒的活動，引導少年遠離不良誘惑，同時吸收法律常識，在成長關鍵階段建立正確價值觀。

林鼎超強調，期盼藉由法治宣導向下扎根，有效降低青少年犯罪風險，讓少年朋友在健康、安全的環境中成長。未來也將持續與各界合作，打造更完善的防護網，共同守護青春。