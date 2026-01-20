田中千繪冒出「18歲兒子」 施柏宇曝私下互動：被媽媽呵護的感覺

施柏宇在《立入禁止》中與田中千繪感情很好。（圖／飛行圓影業）

施柏宇在懸疑恐怖電影《立入禁止：梧枝鎮凶宅》與田中千繪首次合作扮母子，他面臨兩大挑戰，壓力倍增。除了再扮演高中生外，還得學日文與媽媽對戲，只會簡單五十音的他特別謝謝田中千繪，「千繪姊很幫忙，我的台詞都是她教我的，讓我有被媽媽呵護的感覺。」田中千繪也誇施柏宇拍戲很認真。

29歲的施柏宇在《立入禁止》再扮高中生，壓力很大，一開始還詢問導演，「我可不可以演長大後的。」劇中他跟田中千繪演母子，必須用日文對話，讓只學過五十音的施柏宇很緊張，雖然事前就有找老師學台詞，但講話速度偏慢且不夠口語，田中千繪幫他把日文台詞口語化，並分段錄語音給他，「我很謝謝千繪姊，拍戲空檔也會關心我的日文和狀態，讓我有被媽媽呵護的感覺。」

田中千繪第一次在劇中有著高中生的兒子，如何詮釋有18歲兒子的媽媽？她說：「我雖然生不出柏宇這麼大的兒子，但我朋友的小孩已經20歲，我是可以生出高中生的，周遭也有這樣的小朋友可以參考。」想不想生出施柏宇這樣的小孩？她說：「有這麼帥的兒子當然好。」不過電影中施柏宇是媽寶，有事就找媽媽幫忙處理，「愛媽媽的兒子我喜歡，老了可以陪伴我，但千萬不能是媽寶。」

施柏宇(左)與邱偲琹《立入禁止》中扮演高中生。（圖／飛行圓影業）

