田中千繪剪掉20公分長髮「個性大反轉」 強勢開槓黃秋生：終於可用中文溝通
四季線上／陳軒泓 報導
田中千繪在電影《自殺通告》特別演出家長會主席，在學校從天而降學生的「自殺警告」後，校長打算要學生全面驗尿檢查是否吃藥，她聽了嚴正反對，還強勢說：「不要把學生當代罪羔羊！」最後更站起身開槓黃秋生，氣勢驚人。兩人繼《頭文字D》時隔20年再度合作，田中千繪笑說：「和上次最大不同就是，我已能用中文和他直接溝通，這是我最開心的事情！」
田中千繪表示以前在日本曾看過好幾次《無間道》，後來有機會演出《頭文字D》，不過當時飾演杜汶澤的女朋友，印象中沒和黃秋生對戲，這次終於有緣分又一起合作，對她來說是非常奇幻的演藝之路。而為了氣場不輸給黃秋生，她比以往更注重外表呈現，「因為角色比較剛烈，說話態度要有氣勢，跟我的個性很不一樣，所以跟導演提議把頭髮剪短，剪了大約20公分左右的頭髮！」，雖只有短短兩場戲，卻存在感十足。
電影探討考試高壓制度下學生、老師的處境，回憶在日本的求學生活，田中千繪表示日本社會不像台灣或香港這麼重視高學歷，父母也沒給予壓力，但自己非常喜歡讀書，搞得每次考試都像「修行」，除了吃飯、洗澡和睡覺，就一直待在房間埋頭讀書，「我記得有一次隔天要考歷史沒唸好，歷史人物和事件多到來不及記起來，我是邊哭邊看歷史課本，至今還記得當下苦澀的情緒！」
