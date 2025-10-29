田中千繪剪20公分短髮「霸氣壓制」黃秋生 時隔20年「中文復仇」超過癮
由《幻愛》金馬得主周冠威執導的全新懸疑校園電影《自殺通告》揭露成績至上驚悚真相的作品，近日釋出驚喜卡司，由演員田中千繪特別演出家長會主席，一出場便氣場全開，甚至與「校長」黃秋生正面開槓，顛覆過往溫柔形象。
田中千繪此次僅有短短兩場戲，但存在感十足，她在片中強勢反對校長黃秋生因學生「自殺警告」而要求全面驗尿的提議，霸氣怒斥：「不要把學生當代罪羔羊！」更站起身壓制黃秋生的氣勢，讓她直呼：「演起來非常過癮！」
時隔20年再合作黃秋生 見證田中千繪中文大躍進
田中千繪與黃秋生上次合作要追溯到20年前的電影《頭文字D》。田中千繪笑說，當時雖然參與演出，但印象中沒有和黃秋生對到戲。這次終於有緣分合作，對她來說是非常奇幻的演藝之路。
她表示，這次合作最開心的是，自己已經能全程用中文和黃秋生直接溝通。為了在氣勢上不輸影帝，田中千繪比以往更注重外表呈現。她主動向導演提議：「因為角色比較剛烈，說話態度要有氣勢，跟我的個性很不一樣，所以把頭髮剪短了，剪了大約20公分左右！」成功塑造出剛烈強勢的家長會主席形象。
回憶起考試高壓，田中千繪透露自己求學時非常喜歡讀書，搞得每次考試都像「修行」，曾因歷史沒唸好，邊哭邊看課本的苦澀情緒至今難忘。
陳泳希獻唱主題曲 導演：希望安慰觀眾
《自殺通告》的電影主題曲〈驕傲〉由新生代創作歌手JUD 陳泳希打造，她與默契搭檔CED共同填詞譜曲並首度挑戰擔任製作人。這首歌曲以輕柔的嗓音，唱出「就算跌倒，也要永遠為自己驕傲」的堅強概念。
監製林配儀表示，導演周冠威當初就是被陳泳希輕柔溫暖的嗓音吸引，主題曲〈驕傲〉所傳遞的概念，正是導演希望透過電影帶給觀眾的慰藉和勇氣。歌曲創作靈感是希望能在大家受挫時，像朋友般在耳邊安慰、默默打氣。〈驕傲〉已在各大串流音樂平台上架，《自殺通告》將在11月7日上映。
