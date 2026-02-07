田中千繪彩妝大師父認「范逸臣像我」！病後吐心聲：結婚不等於幸福

田中千繪（右）、爸爸田中東尼（左）與十二單和服模特兒合照。（圖／印庭娛樂）





田中千繪攜手日本彩妝大師父親田中東尼，今（7）日出席「2026平安時代の十二單衣（衣紋道）展演」記者會，父女兩首度在台灣公開受訪，田中東尼難得談及女兒的感情生活，笑說女兒男友范逸臣與自己年輕時頗為相似：「我很享受一個人的時間，小范也喜歡那種孤獨感，不會干涉別人的生活，這一點跟我很像。」

被問到是否期待田中千繪邁入人生下一個階段，田中東尼直言以自身年紀來看，結婚並不一定等同於幸福：「有些人結婚了，也不見得完全幸福，只要她幸福就好。」而田中千繪被問「現在幸福嗎？」她一臉害羞的說：「我很幸福！」整個人臉蛋通紅。

田中千繪與爸爸田中東尼首度在台合體受訪。（圖／印庭娛樂）

現年78歲的田中東尼，坦言自己去年底曾住院，回想那段時間感觸良多：「躺在床上時，想到還有很多事情想做，卻行動不便，會特別有感覺我不再年輕了！但看到女兒在台灣生活得開心幸福，身為爸爸我也很開心！」至於對女兒另一半范逸臣是否有特別的條件？他則豁達表示：「還是以女兒的想法為主，她喜歡、過的開心最重要。」

田中東尼此次來台預計停留一週，田中千繪也特地安排帶著爸爸到北投泡溫泉放鬆身心，並品嘗台灣美食，「他很喜歡吃小籠包。」田中東尼則笑稱：「台灣的食物真的很好吃，很合我的口味。」

田中千繪的爸爸田中東尼。（圖／印庭娛樂）

田中千繪表示，自己平均每2個月會回日本一趟，平時仍會與父親傳訊息保持聯繫，還一起開設IG帳號，田中千繪笑說：「他先讓我看一下照片和貼文，確認OK才會發。」她表示農曆年節會待在台灣，情人節會去參加好友夏宇童婚禮，至於是否會和范逸臣一同出席，田中千繪笑說：「一起去也不會和你們說呀！」

關於電影《陽光女子合唱團》票房突破新台幣4億元，有機會超越《海角七號》近20年的國票票房冠軍寶座，田中千繪坦言非常開心：「我有去看《陽光女子》哭得很厲害也很好看，我覺得非常希望他們能破《海角七號》的紀錄，很久沒有看到平日滿滿的人看國片，我其實滿感動的。」



