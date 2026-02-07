田中千繪攜父親辦和服藝術展 盼推台日文化交流
（中央社記者洪素津台北7日電）演員田中千繪和彩妝大師父親田中東尼來台推廣日本千年和服藝術「十二單衣」，用藝術來促進台日交流，田中千繪坦言來台除發展演員路，也要延續爸爸多年來投入的台日文化交流工作。
田中千繪攜手父親田中東尼為推廣日本流傳千年宮廷和服著裝藝術「十二單衣（衣紋道）」促台日文化交流，父女倆共同策辦了一個名為「2026 平安時代の十二單衣（衣紋道）」一日限定展演，今天父女倆出席記者會表示展覽於北投文物館隆重演出。
日本千年正式禮服「十二單衣」結合了日本和服繁複的著衣文化、色彩搭配及彩妝藝術。提及父女倆創展的過程，田中千繪與父親田中東尼自去年6月就開始籌備，由田中東尼主導整個企劃，再藉由雙語精通的田中千繪輔助擔任與北投文物館溝通橋梁，可說充分展現父女之間無比的默契。
讓田中千繪笑說：「我們算很了解彼此，過程中完全『零爭吵』，真的是『前世情人』緣分默契使然！」而首次與父親在「公事」上合作的田中千繪直言獲益良多，「真的很敬佩爸爸的行動力和創造力，儘管他今年已經78歲了，但他的頭腦和行動力感覺好像剛出社會人士一樣，超級年輕！」
田中千繪和范逸臣對戀情很低調，田中東尼受訪時直說，范逸臣和自己年輕時長得很像，個性也有點像：「我很享受一個人的時間，小范也喜歡享受孤獨感，不會去干涉別人的生活，我覺得這部分滿像。」
田中千繪被問到自己未來婚禮時是否會舉辦日式傳統婚禮，田中千繪搖頭笑說：「完全沒有特別憧憬！畢竟都穿過了，也曾在戲劇上穿過很多次婚紗，只能說我真的不夠浪漫！」透露現在和范逸臣很幸福。
對於女兒另一半有什麼特別條件，田中東尼表示：「還是以女兒的想法為主，她喜歡、過的開心最重要。」至於結不結婚也不干涉，「因為大家還很年輕，到我這個年紀，結婚並不一定是代表幸福的事情，所以只要女兒幸福就好。」
田中千繪坦言仍希望把重心專注在演員之路上，除了在演員上努力，「我心中其實有一個更重要的傳承，就是希望能延續爸爸多年來投入的台日文化交流工作，未來能有更多機會，持續推動台日之間的文化交流」。（編輯：李亨山）1150207
田中千繪彩妝大師父認「范逸臣像我」！病後吐心聲：結婚不等於幸福
