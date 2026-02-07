田中千繪攜父首度同台 推廣平安時代十二單衣

田中千繪與爸爸田中東尼在北投策辦《2026 平安時代の十二單衣（衣紋道）》一日限定展演。（印庭娛樂 提供）

田中千繪今（7日）攜手父親、日本知名彩妝大師田中東尼，在北投文物館舉辦《2026平安時代の十二單衣（衣紋道）》一日限定展演，首次同台化身「大和文化美學推手」。難得父女同台，田中東尼被問到女兒感情生活時意外語出驚人：「小范（范逸臣）長得很像我年輕時！」活動中，模特兒由專業衣紋師一層層換上總重量高達20至23公斤的皇室禮服，僅用兩條繩子固定布料，呈現日本千年服飾工藝的極致美感。北投文物館這座百年日式建築，也成為展演最道地的場域。

廣告 廣告

田中千繪透露，父女首次合作的念頭其實早在15年前便埋下種子。2011年東日本大地震時，田中東尼曾在台北舉辦「謝謝台灣」活動，其中就有「十二單衣」表演，留下深刻印象；多年後再次遇到當年觀眾，更激發他們將文化回饋台灣的念頭。此次活動自去年六月籌備，父親主導整體企劃，田中千繪則擔任雙語橋梁，兩人默契十足，連宣傳溝通也完全零爭吵。

田中千繪打算帶著爸爸在北投泡溫泉，體驗台灣溫泉的魅力。（印庭娛樂 提供）

活動當天，田中千繪與父親一同穿著雅致日式和服出席，與古色古香的檜木建築相映成趣。她回憶16歲第一次穿十二單衣拍攝雜誌時，正式頭套與沉重和服讓她差點暈倒，「因為那是日本皇室曾穿過的衣服，任何飲料都不能靠近，只能等身體慢慢恢復再繼續拍攝。」對於未來婚禮，她笑說完全不憧憬穿十二單衣，「畢竟都穿過了，也在戲劇中穿過許多婚紗。」

模特兒由2位衣紋者(著裝師)一層一層地幫忙搭配換上十二單衣，在繁瑣過程中僅靠「兩條繩子」固定所有布料。（印庭娛樂提供）

田中千繪的爸爸田中東尼私下表示，范逸臣跟他年輕的樣子很相似。（印庭娛樂 提供）

父女倆私下互動融洽。田中東尼坦言一切以女兒感受為重，「她幸福最重要。」田中千繪則笑說自己很幸福。父親來台預計停留一週，除了活動，也安排泡北投溫泉、品嘗台灣美食。她分享，平均每兩個月會回日本一次，但仍與父親保持密切聯繫，父女甚至共同經營IG帳號，延續跨世代的文化交流與家族情感。

更多鏡週刊報導

客串2場戲剪短20公分頭髮 田中千繪怒槓黃秋生：「演起來超爽！」

「最美政戰士」撞臉田中千繪爆紅！羞認是制服控 擇偶條件曝光了

田中千繪取得永久居留證！ 興奮喊：台北在我生命中佔太重要位置