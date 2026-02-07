田中千繪父讚范逸臣「跟我很像」 78歲彩妝大師看淡婚約：結婚不一定幸福

日籍女星田中千繪今日（7日）於北投文物館舉辦《2026 平安時代の十二單衣（衣紋道）》展演，特別邀請父親，日本彩妝界重量級大師田中東尼同台。高齡78歲的田中東尼首度來台為女兒站台，不僅分享了去年病後的感觸，更罕見對女兒男友范逸臣給出超高評價，直言兩人性格極為相似。

談及女兒與范逸臣穩定的感情，田中東尼展現出開明的一面。他觀察到范逸臣與自己性格相近，「小范喜歡孤獨感、享受個人時間，不會干涉別人的生活，這一點跟我年輕時很像。」

廣告 廣告

對於外界關心的婚訊，田中大師則抱持隨緣態度，直言「結婚不一定等同幸福」，強調只要女兒在台灣生活得開心，身為父親就已感到欣慰與滿足，「她開心最重要。」而田中千繪在一旁也害羞甜笑認證：「我很幸福！」

去年底曾一度住院的田中東尼，回憶起臥病在床的時光感觸良多，坦言當時感受到行動不便的無力感。此次來台一週，田中千繪特別化身導遊，帶父親去北投泡溫泉、品嚐他最愛的小籠包。田中東尼笑稱，台灣的美食非常合口味，看到女兒如此體貼，這趟旅程讓他倍感溫暖。

田中千繪透露，父女感情極佳，平時每兩個月就會回日本一趟，甚至還一起經營 Instagram 帳號。她俏皮爆料，身為大師的父親發文前非常嚴謹，「每次貼文照片都要先給我確認過，OK才會發出去。」

農曆年節將留在台灣度過的田中千繪，也透露情人節當天將出席好友夏宇童的婚宴。當被追問是否會與范逸臣聯袂出席？她展現高度幽默感：「就算一起去，也不會跟你們說啦！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導