田中千繪爸來台 認證范逸臣像自己

田中千繪（左）7日穿著日本和服現身，首度與78歲父親田中東尼同台，直呼緊張。（范揚光攝）

田中千繪首度與78歲彩妝大師父親田中東尼在台合作，7日於北投文物館舉辦「十二單衣（衣紋道）」一日限定展演活動，父女自去年6月開始籌備，田中東尼負責整體企劃，田中千繪則協助與館方溝通，昨受訪時更擔任翻譯，連父親被問及對男友的看法也只能如實轉述，臉上不時泛起紅暈，笑說：「比宣傳戲劇還緊張。」

田中東尼透露，去年曾因健康狀況住院，「躺在床上想到還有很多事沒完成」，很欣慰看到女兒在台灣努力工作、生活幸福，對女兒婚姻態度相當開明，直言「她幸福就好」，對於未來女婿不設任何條件，田中千繪害羞承認目前很幸福，父親也笑說，女兒的男友范逸臣和他年輕時外貌相似，「喜歡享受孤獨感、不愛去干涉別人生活」的個性也有幾分雷同。

此次來台停留約一周，田中千繪將帶父親泡溫泉、品嘗美食，田中千繪也分享，她幾乎每2個月返日探親，父女也會每天訊息聯絡。近來《陽光女子合唱團》票房表現亮眼，她開心表示期待能打破她曾主演《海角七號》蟬聯18年的紀錄，很感動台灣電影再現盛況。