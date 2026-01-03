田中千繪與城市科大師生暢談演藝路。（圖：城市科大提供）

日本女星田中千繪日前與城市科大演藝事業系學生分享演藝經歷，從留學台灣、寫部落格，到意外成為電影《海角七號》女主角，她以自身故事勉勵學生在追夢路上保持初心與謙卑。

田中千繪回憶，留學台灣期間她持續用中文寫部落格，期待有一天能被導演發現「這裡有一個會中文的日本演員」。留學結束前，她原本計畫環島旅行後返日，卻在出發前接到北村豐晴導演電話，邀請她參加台灣電影試鏡。試鏡時她感覺魏德聖導演對她好像沒什麼太大的印象，自認錄取機率不高，直到結束後才接到通知，正式確定演出《海角七號》。

海角七號的爆紅讓她一夕成名，迎來高密度的工作讓她一度迷失自我，曾對著鏡子問自己「我是誰？」她認為不該以空洞的狀態面對觀眾，因此選擇回日本沉澱。但期間又接到台灣電影的邀約，這時她覺得老天爺提醒她應該要繼續堅持她的夢想。

「哪怕大家現在都認識我了，也要以最敬業的態度完成工作」，田中千繪一直提醒自己莫忘初衷。田中千繪以真實的經歷，讓演藝系師生看見成名背後的選擇與付出，為懷抱舞台夢想的學生帶來更多啟發。