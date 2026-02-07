田中千繪被問何時嫁范逸臣臉紅 78歲父親鬆口：只要她幸福就好

【緯來新聞網】田中千繪今（7日）跟爸爸田中東尼攜手舉辦「十二單衣（衣紋道）」推廣活動，這也是父女倆首次同台受訪。田中千繪接受訪問的同時，還要身兼爸爸的隨身翻譯，被問到爸爸對男友范逸臣的看法、想不想看女兒結婚，田中千繪翻譯時更是害羞到全臉發紅，頻喊：「好害羞！」

田中千繪跟爸爸田中東尼出席「十二單衣（衣紋道）」推廣活動。（圖／記者陳明中攝）

田中千繪跟范逸臣因《海角七號》結緣，雙方低調談情10多年，屢屢被問到何時往結婚邁進。今田中東尼被問到對范逸臣的印象，他笑說：「他長得跟我年輕的時候很像，而且我們個性也有點像。」讓一旁田中千繪聽到驚呼：「有嗎？」田中東尼則補充：「我們都是很喜歡一個人的人，也不會去干涉別人的想法，會給人空間。」



田中東尼表示自己已經78歲，去年底他因身體不佳，躺在病床休養，「那時候我會想起年輕時候，有很多沒能做到的事情，但那時候的我卻躺在床上。」這時候他就想到女兒田中千繪在台灣打拼了好多年，為了自己的人生在努力，「只要千繪在台灣，能夠幸福開心就好。」



至於是否希望看到女兒田中千繪結婚？田中東尼悠悠表示，「到了我這個年紀，就會知道結不結婚其實並不重要，每個人的幸福是自己決定的，結婚也不代表幸福，只要女兒開心就好了。」那麼覺得女兒未來另一半必備條件？他還是老話一句：「只要女兒喜歡、過得開心最重要。」



田中千繪表示，這次爸爸來台一週，也特別帶爸爸去北投泡溫泉，品嚐台灣美食。她現在也固定兩三個月就回日本一趟，父女倆還有一起開設IG帳號，她也開心當起爸爸的IG小編，「他會先讓我看一下照片和貼文ok不ok。」



此外，《海角七號》2008年創下5.3億票房，近20年來蟬聯台片票房冠軍。如今《陽光女子合唱團》賣破4億，票房持續上升中，有望登頂票房紀錄。對此田中千繪開心喊：「我有去看《陽光女子》，哭得很厲害也很好看，我非常希望他們能破《海角七號》的紀錄，已經很久沒看到電影院平日也坐滿滿，我其實滿感動的。」

田中東尼表示不管結不結婚，只要女兒田中千繪開心就好。（圖／記者陳明中攝）

田中千繪當起爸爸田中東尼的翻譯，被問到范逸辰時忍不住害羞臉紅。（圖／記者陳明中攝）

