田中千繪首同框78歲父親！認證范逸臣「像年輕的我」曝婚事看法

田中千繪攜手彩妝大師父親田中東尼在台策辦名為「2026 平安時代の十二單衣（衣紋道）」的一日限定展演。（范揚光攝）

田中千繪首度攜手彩妝大師父親田中東尼，在台共同策辦名為「2026 平安時代の十二單衣（衣紋道）」的一日限定展演，今（7日）於北投文物館隆重登場。父女倆自去年6月便開始籌備，同樣擔任「總策畫」分工合作，由田中東尼主導整體企劃，田中千繪則負責協助與北投文物館溝通，受訪時她也親自擔任翻譯，連父親被問及對男友的看法也只能如實轉述，臉上不時泛起紅暈，一邊搧風一邊直呼「好熱」，笑說：「比宣傳戲劇還緊張。」

現年78歲的田中東尼透露，去年年底曾因身體狀況住院，「那時候躺在床上，想到還有很多事情還沒完成，但我已經不是年輕人了，身體沒辦法跟上，行動也不方便。」他感性表示，看著女兒在台灣努力工作、過得幸福又開心，身為父親感到十分欣慰。被問到是否期待女兒邁入人生下一個階段，他態度相當開明地說：「因為大家都還很年輕，沒有結不結婚的問題。到我這個年紀，結婚不一定代表幸福，只要女兒幸福就好，有些人結婚也不一定真的幸福。」

田中千繪首度與父親田中東尼同台相當緊張。（范揚光攝）

至於對女兒另一半是否有條件，田中東尼簡單表示：「她喜歡、過得開心最重要。」追問田中千繪現在是否感到幸福，她也害羞地點頭承認：「我很幸福！」也直言，女兒現任男友范逸臣確實和年輕時的自己長得頗為相似，個性也有幾分雷同，「我很享受一個人的時間，小范也喜歡享受孤獨感，不會去干涉別人的生活，我覺得這一點滿像的。」

此次田中東尼在台停留約1周，田中千繪特別安排帶父親前往北投泡溫泉，也計畫品嘗台灣美食，「他很喜歡吃小籠包。」田中東尼也笑說：「台灣的食物很好吃，很符合我的口味。」此外，田中千繪透露，台灣與日本距離近，自己幾乎每2個月就會返家探望，父女倆也幾乎每天透過訊息聯絡，甚至一起經營IG帳號，她表示，農曆年將留在台灣度過，情人節則會出席好友夏宇童的婚禮，被問是否會與范逸臣一同現身，她笑說：「一起去也不會跟你們說呀！」

近來電影《陽光女子合唱團》票房將達5億台幣，有望超越田中千繪與范逸臣的定情作《海角七號》蟬聯近18年的國片票房冠軍寶座，對此她直言相當開心，「我也有跟朋友去看《陽光女子》，哭得很厲害，也真的很好看，我其實非常希望他們能打破《海角七號》的紀錄，很久沒有看到平日電影院坐滿人看國片，真的很感動。」

