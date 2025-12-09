田中小吃尋味記：一籠蒸餃，飄香三十載！肉餡鮮甜微帶汁，蘸上韭菜辣椒蒜泥醬整個大升級！

彰化田中｜周記蒸餃

田中小吃第四回接著播出。我很愛吃水餃、煎餃，卻不怎好蒸餃，所以田中友人跟我推薦這家時其實我有一點興趣缺缺.....，但查了一下田中蒸餃，好像全都是這家的文章，不知道的還以為田中只有這家蒸餃(笑)。結論:現點現蒸，皮偏有咬勁，肉餡鲜甜微帶汁，沾醬非常棒。

周記蒸餃位於田中農會旁，離地圖上大紅圈的彰化高鐵站不遠，對面就是入住後十分滿意的「馥御花園酒店」，有機會再跟大家好好分享，這家房間、服務、景點(可以看到玉山)，近田中、北斗兩鎮的飯店。

田中鎮中心離彰化高鐵走路約是20分鐘的距離，不過當天我們是在「馥御花園酒店」的櫃檯人員指導下租了電動機車(高鐵站旁有換電池的地方)，飯店裡也有自行車可以借寄，騎上電動車到田中老街約莫只要5分鐘。然後地圖上的那些綠色記號，都是田中的老店，真的是三天兩夜也吃不完。

下午時分，店門口一台一台隨興停放的機車，或內用或外帶，就看店主人翻飛的包著蒸餃，點了兩籠，老闆點也沒回的跟我們說:「現點現蒸」要等一下哦。

用餐的地方是店旁田中農會前的亭仔腳。這裡就賣一種主食蒸餃，倒是有三種不同的湯可以選擇，我看一堆熟客都是一人吃兩三籠，不知道是下午茶還是正餐?

桌旁有韭菜醬油、辣油、蒜泥、醋，隨客人喜歡好自己調。

這蒸餃的皮略厚，因為是現蒸的，所以帶點麵粉皮的滋潤，相對一般的蒸餃餃子皮比較有存在感和麵香，裡面的餡肉、蔥、醬油為止，有一點像小籠肉，特色是蔥段很粗，吃起來蔥香十足，甚至有一點蔥段的清爽口感，喜歡的蔥的我一整個大愛。

韭菜辣椒醬油加蒜泥非常正點，蒸餃沾著吃美味翻倍。

酸辣湯比眼睛看到的淡了一點，但酸得蠻微妙的，料也算是蠻多的，整體來說就是中規中矩，當配角足已。

周記蒸餃:彰化縣田中鎮南北街94號，電話:04 875 1832，營業時間:11:00-13:20/16:20-19:00

文章來源：小虎食夢網