田中庇護島將改短！議員曝「自撞車損可索賠」 網紅大傻眼

彰化縣近期新增行人庇護島，結果發生多起汽車自撞事故，如今有地方議員透露，田中鎮斗中路與中正路的庇護島將修短，且民眾受傷或車損還可以向施工單位索賠，引起關注交通安全的網紅Cheap批評，「我到底看了什麼，這真的是台灣嗎？」

彰化縣議員鄭俊雄今在臉書表示，田中鎮斗中路與中正路交叉口設置安全庇護設施，因為安全島太凸出到路口，導致短短十天內「發生4件車禍與人員受傷」。今日交通與施工相關單位與地方各界討論結果，將突出部分縮短，受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠。

廣告 廣告

消息一出讓網紅Cheap批評邏輯錯亂，政府花錢蓋庇護島保護行人，結果駕駛習慣不好切西瓜撞上去，「我們再花錢把保護設施拆掉讓你方便，最後再從國庫領一筆錢給你壓壓驚？」

Cheap認為，安全島突出是為了強迫車輛大迴轉，保護斑馬線上的行人，不解為何不去教育駕駛，反過來讓切西瓜變得更順暢，也分享國軍坦克都能順利閃過庇護島轉彎照片，質疑為什麼自小客車會撞到。

貼文引起熱議，「彰化人讓大家看笑話了，彰南路還有被撞到12次的庇護島」、「駕駛習慣不改，永遠就是一堆切西瓜三寶」、「我是在地人，我常經過那個路口，我認爲根本不是設計不良，是駕駛習慣問題」、「按照這標準，拆除庇護島的路口如果發生行人被撞，也應該要申請國賠」、「智商太低，真的不是庇護島的錯」、「這個賠償於法無據，我猜會叫外包廠商幫忙吞」。

更多中時新聞網報導

林志穎隔16年重返《紅白》自比新人

NBA》最後0.7秒 布克三分彈準絕殺

孫燕姿隔12年重返香港開唱