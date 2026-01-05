田中庇護島自撞多如陷阱？他稱「切西瓜是長期默契」遭砲轟

彰化市彰南路行人庇護島半年內遭撞擊多達13次，田中鎮中正路與斗中路口去年12月31日新設庇護島，啟用2天內也發生4起自撞事故，有當地民眾質疑庇護島設計不良，更稱路口切西瓜已有安全默契，呼籲地方政府交安改善不能變成「路口陷阱」，引起熱議。

一名網友在臉書社團「田中人」發文表示，指近日路口設置庇護島後事故頻傳，安全改善措施變成「路口陷阱」，直言該路口過去在「切西瓜」模式下長期維持安全默契，如今硬體介入後反而事故激增，質疑工程設計反而製造危險。

廣告 廣告

原PO也稱斗中路狹小，在直行車不讓的情形下，左轉車容易回堵，「切西瓜」是不得已磨合出的生存策略，呼籲政府應將道路工程設計得符合科學與人性，讓大家能「順暢地守法」。

貼文引起熱議，不少人紛紛打臉，「覺得可笑，你要不要看看有多少車子『順利』的轉彎成功沒有事故？自己問題怪誰」、「說個笑話：切西瓜是安全的默契」、「搶快左轉就說，還扯什麼安全默契」、「沒能力開車就把駕照繳回去，別在路上害人」、「就算設計沒很好，能撞上去也是很三寶」。

也有人認為路口有畫設導引線，不解肇事駕駛無法遵行，「地上的導引線是假的喔？不要再瞎掰了啦」、「地上有線，方向盤不握好，撞上去也是活該」、「欠噓欸，都有導引線了不會照著開，駕照如何拿到的？」

彰化縣交通處日前說明，庇護島的設置都符合道路交通安全規範，也考量大型車輛轉彎軌跡繪製轉彎導引線，針對近期碰撞頻傳，將儘速檢視道路使用情形，並視需求進一步做優化設計。

更多中時新聞網報導

市場改造 專家祭4法寶

ALL(H)OURS寒流穿無袖「把肌肉當羽絨衣」

邱志宇創作〈曇花〉與過去執念和解