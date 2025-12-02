田中支線鐵路預計 2031 通車，可直連高鐵彰化站與台鐵田中站

交通部推動的「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」正式啟動實質建設，田中支線鐵路已於 2025 年 1 月 11 日舉行動土典禮，預計全線於 2031 年通車，屆時高鐵彰化站將可直接與台鐵田中站串聯，改善多年來「最後一哩路」接駁不便的問題。

田中支線全長約 3.135 公里，南起台鐵田中站，北至高鐵彰化站，途經復興路與員集路平交道，並包含新建「新田中高架車站」及既有田中站場站改善工程。

除了交通效益外，新田中車站也將成為全台首批導入「木構工法」的低碳鐵道車站。鐵道局與農業部林業及自然保育署已簽署「永續林業建構低碳鐵道車站 MOU」，將在站體改善工程中使用國產木材，並逐步推廣至其他新建車站，朝 2050 淨零碳排目標邁進。

田中支線通車後，預期將帶動彰化南區整體發展，改善高鐵彰化站過去因接駁不便而形成的「孤站」印象，也將使田中、社頭、田尾等地形成「雙鐵生活圈」，增加移居人口與交通便利度。對通勤族、學生及觀光客來說，交通選擇將更直覺，也有助提升高鐵彰化站使用率。

（資訊、圖源：彰化縣政府交通處、交通部鐵道局）

