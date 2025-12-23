田中斑馬熊讚！ 購物節 26日登場
素有「台灣米倉」美名的彰化縣田中鎮，坐擁高鐵與台鐵雙鐵交會的交通優勢，兼具優質生活環境與深厚人文底蘊，被譽為擁有「好山、好水、好米、好空氣、好長壽」的五好宜居小鎮。為推廣在地觀光資源與產業特色，田中鎮公所將於十二月二十六日至二十八日及三十一日舉辦「二○二五推展田中觀光產業特色活動－田中《斑馬》熊讚！購物節」，結合購物、市集、特色輕旅行與跨年晚會等多元內容，吸引人潮走入田中、活絡地方商圈，為歲末小鎮注入熱鬧與新活力。
田中鎮長蕭淑芬昨（二十三）日表示，今年購物節內容豐富，結合優良廠商拍賣會、地方特色輕旅行、特色美食市集、跨年音樂晚會及摸彩抽大獎，期盼以城市行銷與節慶活動雙軌並行，打造田中年度最具指標性的觀光盛事。
其中，歲末優良廠商拍賣會已邁入第三年。自二○二三年起，田中鎮公所攜手田中工業區六十一家廠商共同舉辦廠拍活動，深獲民眾好評。今年活動於十二月二十六日晚間舉行開幕式，特別邀請中信兄弟啦啦隊到場助陣，以熱力四射的演出揭開購物節序幕，勢必吸引不少民眾提前卡位。
為期三天的購物節，集結田中工業區多家優良廠商及在地伴手禮、農特產品，延續「百萬消費大放送」活動，以優惠價格回饋消費者。現場除發放消費券與摸彩券外，還安排限時下殺、驚喜喊價等互動拍賣，讓民眾能以超值價格購得生活用品、農特產品及年節禮盒，吸引各地民眾搭乘高鐵、台鐵前來「黑白買」。
除購物外，田中鎮也展現慢活魅力，規劃三條「地方特色輕旅行」路線，帶領遊客深入探索小鎮風情。親子共遊路線結合自然景觀與體驗活動，適合闔家出遊；宗廟與老街巡禮路線則串聯地方信仰與歷史脈絡；網美拍照路線精選視覺亮點，打造專屬田中的美好回憶，讓旅客以不同角度感受田中之美。
田中鎮年度壓軸的跨年音樂晚會，將於十二月三十一日晚間在彰高三號廣場公園登場，今年卡司陣容堅強，由小倩、陳大天主持，邀集狂野樂團、戴梅君、HotShock樂團、黃西田、八青哥樂團、田亞霍、寬仔、潤少，以及陳勢安、邱鋒澤等藝人接力演出，從民謠、搖滾到流行金曲，陪伴民眾一路倒數迎接新年。現場亦安排豐富摸彩活動，讓參與民眾滿載而歸。
田中鎮長蕭淑芬表示，田中是一座充滿人情味與文化深度的小鎮，期盼透過《斑馬》熊讚！購物節，吸引更多旅客走進田中，帶動地方商機，串聯農特產、優良廠商與觀光資源，讓更多人看見田中的魅力，也再次邀請全國民眾搭乘雙鐵來田中走走逛逛「黑白買」尚蓋讚，一同在歡樂氣氛中迎接嶄新的二○二六年。
田中鎮公所表示，為活絡歲末觀光與消費熱潮，田中鎮十二月推出「特色輕旅行」活動，以三大主題路線帶領民眾深度體驗在地人文風景與生活魅力。活動期間，十二月二十六日至二十八日同步舉辦「優良廠商拍賣會百萬消費大放送」，二十六日下午三點至晚間八點，二十七、二十八日自上午十點至晚間八點登場，集結多元優質商品與優惠。壓軸則是十二月三十一日晚間七點起至凌晨一點的跨年晚會，邀請強大表演卡司輪番上陣，結合精彩演出、倒數時刻與煙火秀，陪伴民眾熱鬧迎接新的一年。
