田中望高瞭花海驚見「天堂路」 意外成人氣打卡點

田中花海正盛開，穿過天堂路，遇到一望無垠的花海。(記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化田中「望高瞭」花海本週登場，12公頃一望無垠的波斯花海，搭配諸多卡通、夢幻打卡景點，但其中驚見海軍陸戰隊兩棲偵搜營提供的「天堂路」，由於鋼鐵形象，與浪漫花海形成「違和感」，竟成意外成超人氣打卡熱點。

望高瞭花海進入盛開期，田中鎮農會結合稻草裝置藝術和卡通造景，打造多處浪漫景點，但在諸多景點中，又以「天堂路」最吸睛。

「天堂路」原是海軍陸戰隊的兩棲偵搜大隊學員，經歷6天5夜的「克難週」，最後50公尺、鋪滿尖銳礁石的天堂路上，以滾、爬、翻、匍匐前進等基本運動前進，雖名為「天堂路」，實為「地獄的考驗」。此次「原汁原味」搬到花海作公共藝術品，意外成人氣打卡點。

許姓女遊客說，在一望無際的浪漫花海中，驚見「天堂路」，這是「違和」感的呈現，覺得有趣。

出身海軍陸戰隊的彰化縣議員鄭俊雄說，「一日陸戰隊，終身陸戰隊」，至今他仍以身為陸戰隊員為榮，這個「天堂路」讓他想起昔日當兵的回憶，在這花海中看到「天堂路」，想到國軍保家衛國、發揮全民國防的精神。

充滿硬漢意象的「天堂路」，為何出現在田中花海，還雄據人氣打卡點?

彰化退伍軍人協會榮譽理事長林茂凱說，「國軍人力招募中心」為招募人才，與地方活動結合，利用各種方法吸引注目，例如展事軍用車或特殊裝備，「天堂路」是海軍陸戰隊兩棲偵搜營「招牌」，特別擺設在此，也希望能達到招募人才的目的。

