田中稻草藝術節 熱鬧登場

▲王縣長感謝彰化縣農會總幹事呂佩臻帶領二十六鄉鎮市農會的理事長、總幹事，共同用心發展出各自區域的特色。（記者方一成攝）

田中鎮極具地理優勢，灌溉水源來自濁水溪上游，含有豐富的礦物質及微量元素，孕育出許多優質稻米及蔬果，素有「稻穗的故鄉」之稱。田中鎮農會為讓更多人認識田中，並推廣在地優質農產，訂於昨（二十）日至二十一日，在頂潭里望高瞭舉辦「二○二五秋收冬藏稻草藝術節在地推廣活動」。王縣長表示，感謝彰化縣農會總幹事呂佩臻帶領二十六鄉鎮市農會的理事長、總幹事，共同用心發展出各自區域的特色，協助農民創造更好的收益。

王縣長表示，田中除了有好山好水，也是台灣重要的米倉，孕育出非常多優質農特產品，在田中鎮農會輔導下，每次參賽均能獲獎。此外，田中農會信用部的存放款業務也都有很好的成績，這是所有農會同仁齊心協力的成果。

王縣長表示，望高瞭十二公頃的稻田裡種植有澎湃美麗的波斯菊，並於花海中設置可愛的卡通造型稻草人「蠟筆小新」及「小小兵」等多座大型稻草的裝置藝術，善用農業廢棄物的創新思維，藉以推廣在地稻米、蔬果產業，培養在地生產、在地消費的觀念。並邀請農業產銷班、家政班、青年農民展售，現場互動行銷米糧蔬果等，鼓勵鄉親以行動支持在地生產的優質米糧和蔬果。

縣府農業處表示，舞台活動首先由家政班表演揭開序幕，緊接著由在地「元帥堂」登場，由校園與社區社團體輪流演出，展現田中融合傳統與現代的文化魅力。同時頒發台灣稻米達人冠軍賽，以及彰化縣國產龍眼蜂蜜評鑑等獎項，表揚辛勤優秀的農民。

展售區更是熱鬧非凡，匯集產銷班、青農、家政、綠照站及四健的成果，讓大家看見食農教育與「三章一Q」政策的具體實踐。還有國產豬肉推廣，推出彰化健康豬「買一送一」及「打卡送香腸」等好康活動。