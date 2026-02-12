田中窯蜀葵花海萬紫千紅年假賞花走春首選
[NOWnews今日新聞] 春節連假長達九天，正是走春賞景好時光。彰化縣田中窯創藝園區一年一度蜀葵花季燦爛登場，二萬棵蜀葵花怒放，繁花似錦，即日起至四月底開放賞景，是春節出遊走春好去處。園區創辦人葉志誠表示，除了奼紫嫣紅的蜀葵花海，每年吸引大批遊客的還有捏陶和美食，可以悠遊自在一整天。
葉志誠說，今年田中窯園區增添新景，５００多坪綠色草坪和百米長的許願藤廊道，已成了遊客拍照打卡新地標。此外，遊客還能體驗園區植物手作拓印染與礦物染、泥染、彩繪動物撲滿、磁盤彩繪等多元活動，親子遊樂豐富多彩。
田中窯創藝園區位於彰化縣田中鎮，由知名陶藝家葉志誠創立。葉志誠從小熱愛玩泥巴，三十多年來孜孜不倦創作，致力推動陶藝教育，培育下一代。園區在彰化縣文化局支持下獲選為「台灣工藝之家」，每年舉辦的蜀葵花藝術節，將花藝與陶藝完美結合，成為田中鎮的一年一度重要盛事。
蜀葵花藝術節今年邁入第十一年，每年一月至四月的花季，吸引大批遊客前來賞花、捏陶和品嚐美食。園區內的另一亮點是葉志誠收藏的老物件，例如老式電影機、腳踏車和紅磚房，營造出濃厚的鄉村懷舊氛圍。創業初期，甚至吸引了林心如拍攝「她們創業那些鳥事」劇組前來取景，成為遊客體驗拉坏創作樂趣的好地方。
葉志誠表示，蜀葵花又名一丈紅，花高可達三公尺，花季期間萬紫千紅，景色壯觀。園區還將安排農導，為遊客介紹各種農作物，寓教於樂。入園費為１００元，消費滿５０元可抵扣入園費。此外，園區內提供特色美食雞腿套餐等，遊客享受美味也能體驗農家樂。田中窯創藝園區：園址：彰化縣田中鎮斗中路2段230巷248號。電話：0989066337
