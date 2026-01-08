田中鎮新庇護島10天4車禍 縮短長度提升行車順暢

（中央社記者鄭維真彰化8日電）彰化田中斗中路一段與中正路口去年底設庇護島，議員鄭俊雄表示，10天內即有4件交通事故，經相關單位會勘，決定縮短庇護島長度；彰縣府交通處說明，調整後維持行人保護並增加駕駛容錯空間。

國民黨彰化縣議員鄭俊雄昨天在臉書（Facebook）發文表示，田中鎮斗中路一段與中正路口設有安全庇護設施，代表縣府努力維護民眾安全，但設施太凸出到路口，10天內釀4件車禍，且有人受傷，經與相關單位討論，決定縮短庇護島長度，受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠。此文引發大批網友正反討論。

廣告 廣告

鄭俊雄今天向中央社記者表示，去年底此路口設庇護島後，駕駛從斗中路一段左轉中正路往南，如對現有路況不熟悉，容易受車道、標線或車輛交會遮住庇護島等影響，不慎撞上庇護島；考量行人及駕駛安全，6日與相關單位前往會勘，決定因地制宜縮短庇護島長度，昨天進場施工。

交通處表示，此工程於調整前後皆符合市區道路及附屬工程設計規範相關規定，這次現場會勘是考量路口車流轉向特性及整體行車安全，並以目前道路條件及用路行為進行檢視與優化。

交通處說明，經民代及在地民眾討論後，決定採取縮短庇護島長度，寬度及行車導引線不變，維持行人保護功能但增加駕駛員容錯空間，以提升路口通行安全與行車順暢。

至於車禍案件可否申請賠償，交通處表示，工程於尚未完成驗收前，施工現場屬承包廠商保管責任範圍，是否符合國賠要件須調查相關損害可歸責於廠商施工或管理疏失所致；依工程契約所投保的工程保險，須依事故原因認定結果、責任歸屬及保險契約條款，由保險公司進行專業審認後辦理。（編輯：陳仁華）1150108