田中鎮焢「八」焢焢-堡圳焢窯暨健行逍遙遊 體驗回味傳統農村文化





時序已近立冬，在秋收冬藏之際，為了讓民眾能夠體驗傳統飲食文化、親近自然並認識八堡圳之美，田中鎮公所於11月30日舉辦堡圳「焢『八』焢焢-堡圳焢窯暨健行逍遙遊活動」，共計155窯，參與人數高達1500人，希望透過焢窯活動，讓大家體驗田中之美並回味傳統的農村文化。

田中是個農業大鎮，更是稻米的故鄉，當稻子成熟收割後，田中鎮公所利用八堡圳旁稻田舉辦焢窯、健行逍遙遊活動外，另有古早趣味童玩體驗、親子同樂的焢窯DIY活動、古早味冬瓜茶凍及古早味紅茶體驗品嚐、泥田趣味競賽、在地優質農產品展售及各項舞台表演活動等。另外還有能夠讓民眾體驗八堡圳之美的巡田水健行親子遊。藉由農特產品展售提高田中農特產知名度，讓民眾對於鎮內在地生產之產品認同，進而帶動田中鎮內農特產、觀光及產業發展與知名度。

田中鎮焢「八」焢焢-堡圳焢窯暨健行逍遙遊 讓大家體驗回味傳統農村文化

活動開場秀邀請在地私立榮星幼兒園開場表演，高張力的鼓樂隊表演象徵田中城市的「年輕活力、陽光朝氣及熱情」為整個活動流程展開序幕。民眾同心協力製作焢窯成功的驚呼聲，參加趣味競賽的歡笑聲充滿了整個會場。

為了響應全民健康蔬食推廣，本次活動食材選擇延續去年的主軸，以健康蔬食稻香美食為主，減少肉類，讓身體更清爽，有機蔬菜搭配阿嬤時代的白菜魯割稻飯，特別有回家吃飯的感覺，焢窯食材還有養生健康鮮菇包..等。讓焢窯也可以吃出健康，不油膩更加分。

田中鎮長蕭淑芬表示：田中現今已是高鐵、台鐵、鐵馬三鐵共構的城市，不但有著農村美麗風光，在交通及旅遊上更是方便，為讓民眾更接近大自然，今透過公所舉辦的焢窯暨健行逍遙遊活動能讓來自各地的好朋友們親近自然、認識田中，同時期盼吸引外地遊客，愛上田中這個五好(好山、好水、好米、好空氣、好長壽）宜居好城鎮。

