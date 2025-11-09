田中馬拉松烤乳豬.牛排吃到飽 1.7萬人邊跑邊補給
彰化縣 / 綜合報導
田中馬拉松，今天上午在彰化登場，吸引1萬7千人參賽，而不少選手是為了「超捧派的補給」而來，補給站美食包括烤乳豬、現煎牛排、烤雞烤鴨，以及水果飲料，跑者邊跑邊吃，享受歡樂的路跑體驗，不過1名62歲的男性跑者突然昏倒在地，隨行的救護人員發現，已經沒有呼吸心跳，趕緊急救，還好送醫後恢復意識。
選手們賣力狂奔，一年一度的彰化田中馬拉松，今（9）日上午盛大開跑，有人為了名次奮力一搏，但也有不少人，是為了這口超狂的美食，民眾說：「很好玩。」大火炭烤，肥厚飽滿的烤乳豬冒出陣陣香氣，有公司集團大手筆，準備2隻烤乳豬，就是要讓參賽的民眾吃得過癮。
集團總經理陳啟任說：「我們有一千份烤乳豬的餐，供我們跑者享用，讓跑者非常開心的享用我們的豬肉。」美食馬拉松吸引1萬7千多人報名參加，超狂補給站，有現煎牛排、烤鴨，還有民眾贊助150隻烤雞，水果飲料，都可以吃。
彰化縣自強獅子會長蕭至宏說：「今年有準備150隻烤雞，還有滷味還有水果啤酒冰棒。」超澎派的補給站有吃有喝，參賽者邊跑邊品嘗美食，周末假日享受悠閒的路跑體驗。
但歡樂的氣氛中發生了突發狀況，62歲的男性參賽者，跑到一半突然昏倒在交叉路口失去意識，其他民眾趕快過來幫忙急救，救護員檢測他已經沒有呼吸心跳，彰化縣田中消防分隊長林芫茂說：「我們救護人員來接手，CPR，AED，還有給氧處置後，患者有恢復意識。」
還好這名跑者經過急救與電擊很快就恢復血壓與心跳生命跡象穩定，到院後醫師研判可能是心律不整才會昏倒，已經收治在加護病房持續觀察。
