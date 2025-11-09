田中馬拉松祭烤乳豬.牛排吃到飽 上萬人邊跑邊補給

彰化縣 / 綜合報導

有「最有人情味馬拉松」之稱的田中馬拉松，今天上午在彰化登場，今年同樣熱情滿滿，吸引1萬7千人參賽，沿途有小朋友組啦啦隊幫忙加油打氣，但有不少選手是為了「超澎派補給」來的，沿路美食補給站，有集團大手筆提供現烤乳豬，還有民眾贊助150隻烤雞、水果、飲料跟啤酒，讓跑者一路吃個過癮。

選手們賣力狂奔，彰化田中馬拉松盛大開跑，有人為了名次，奮力一搏，但有不少人，來到這是為了超狂美食，民眾說：「很好玩。」大火炭烤，肥厚飽滿的烤乳豬，竄出陣陣香氣，有公司集團大手筆，今年準備2隻烤乳豬，要讓民眾吃得過癮。

集團總經理陳啟任說：「我們有一千份烤乳豬的餐，供我們跑者享用，讓跑者非常開心的享用我們的豬肉。」美食馬拉松名不虛傳，超狂補給站，有現煎牛排、烤鴨，還有民眾贊助，150隻烤雞，還有水果飲料，讓上萬選手吃免驚，彰化縣自強獅子會長蕭至宏說：「今年有準備150隻烤雞，還有滷味還有水果啤酒冰棒。」

一年一度的田中馬拉松，超澎派補給有吃也有喝，跑者一路享受美食，漫長的路途，有了美食饗宴，疲累全都被拋在腦後。

