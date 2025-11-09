中部中心 ／中部綜合報導

一年一度的田中馬拉松登場，今年吸引1.7萬名跑者參賽，志工團隊多達9千人參加，讓整個田中鎮相當熱鬧。除了賽事外，補給站也是一大亮點，有業者提供兩隻烤大豬，讓跑者享用。但路跑過程中，一名62歲的跑者，突然倒地昏迷，熱心民眾CPR救援，直到救護人員到場接手AED電擊，患者恢復心跳，緊急送醫，在加護病房持續觀察。





田中馬拉松跑者倒地失去意識 民眾.消防聯手搶命

豬瘟疫情順利解封 田中馬拉松補給站就出現了烤大豬 成了全場焦點。（圖／翻攝畫面）

田中馬拉松跑者，昏迷倒地，熱心民眾幫忙CPR急救，62歲的患者失去意識，救護人員到場。接手搶救透過AED電擊，讓患者恢復心跳，接著轉送醫院。患者送醫轉送加護病房，院方研判患者昏倒前可能有心律不整的問題，好險，及時救護，撿回一命。而熱鬧的田中馬拉松盛大登場，沿途的補給站，更成了一大亮點，火烤整隻烤大豬香噴噴，這是正港的台灣溫體豬，烤的外皮酥酥脆脆，肉質彈牙





田中馬拉松盛大登場 跑者賣力參賽 補給站也成了美食天堂。（圖／翻攝畫面）





贊助的業者說，好險豬瘟疫情解封了，民眾一口接一口說好吃，除了烤大豬，還有企業贊助，牛排350公斤，烤鴨4000份補給站，還有甕仔烤雞，沿路的補給站成了美食天堂，也是跑者跑下去的動力。今年田中馬拉松共有1.7萬人報名，志工參與人數來到9千人，讓整個田中鎮熱鬧滾滾，跑者順利完賽，也相約明年再見。





