田中馬拉松跑者倒地失去意識 民眾.消防聯手搶命
中部中心 ／中部綜合報導
一年一度的田中馬拉松登場，今年吸引1.7萬名跑者參賽，志工團隊多達9千人參加，讓整個田中鎮相當熱鬧。除了賽事外，補給站也是一大亮點，有業者提供兩隻烤大豬，讓跑者享用。但路跑過程中，一名62歲的跑者，突然倒地昏迷，熱心民眾CPR救援，直到救護人員到場接手AED電擊，患者恢復心跳，緊急送醫，在加護病房持續觀察。
豬瘟疫情順利解封 田中馬拉松補給站就出現了烤大豬 成了全場焦點。（圖／翻攝畫面）
田中馬拉松跑者，昏迷倒地，熱心民眾幫忙CPR急救，62歲的患者失去意識，救護人員到場。接手搶救透過AED電擊，讓患者恢復心跳，接著轉送醫院。患者送醫轉送加護病房，院方研判患者昏倒前可能有心律不整的問題，好險，及時救護，撿回一命。而熱鬧的田中馬拉松盛大登場，沿途的補給站，更成了一大亮點，火烤整隻烤大豬香噴噴，這是正港的台灣溫體豬，烤的外皮酥酥脆脆，肉質彈牙
田中馬拉松盛大登場 跑者賣力參賽 補給站也成了美食天堂。（圖／翻攝畫面）
贊助的業者說，好險豬瘟疫情解封了，民眾一口接一口說好吃，除了烤大豬，還有企業贊助，牛排350公斤，烤鴨4000份補給站，還有甕仔烤雞，沿路的補給站成了美食天堂，也是跑者跑下去的動力。今年田中馬拉松共有1.7萬人報名，志工參與人數來到9千人，讓整個田中鎮熱鬧滾滾，跑者順利完賽，也相約明年再見。
更多民視新聞報導
蘇花象鼻海灘1女落水溺斃直升機吊掛 受困4人獲救
花蓮象鼻隧道驚傳巨浪吞人 女遊客遭捲入海命喪當場4人受困懸崖
9億CEO與網美交纏命案！疑「馬拉松」連嗨48小時 22歲女藥頭起底：竟是富家千金
其他人也在看
彰化田中馬拉松熱血登場! 補給站"烤大豬"超搶手
一年一度的田中馬拉松登場，今年吸引1.7萬名跑者參賽，志工團隊多達9千人參加，讓整個田中鎮相當熱鬧。除了揮汗如雨的賽事外，補給站也是一大亮點，有業者提供兩隻烤大豬，讓跑者享用，也慶幸，豬瘟疫情得以解封，讓參賽的跑者都能吃到，新鮮的台灣溫體豬肉，也以行動支持國產豬。民視 ・ 4 小時前
田中馬拉松祭烤乳豬.牛排吃到飽 上萬人邊跑邊補給
有「最有人情味馬拉松」之稱的田中馬拉松，今天上午在彰化登場，今年同樣熱情滿滿，吸引1萬7千人參賽，沿途有小朋友組啦啦隊幫忙加油打氣，但有不少選手是為了「超澎派補給」來的，沿路美食補給站，有集團大手筆提...華視 ・ 4 小時前
影／台灣米倉田中馬拉松開跑 2.6萬名跑者及志工熱情參與
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化縣馬拉松嘉年華第三場賽事──台灣米倉田中馬拉松，今(9)日上午互傳媒 ・ 5 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
邪惡帝國砸276億毀了棒球 美媒：道奇改變了大聯盟
杉磯道奇隊狂灑5億鎂（約166億台幣）成功毀了棒球，MLB聯盟主席曼弗雷德（Rob Manfred）表示：「（道奇與藍鳥的世界大賽）絕對是這項運動，在整年中所獲得的最大收益。」太報 ・ 3 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 6 小時前
黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙
政治中心／李汶臻報導民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因捲入政治獻金案、京華城弊案，在歷經一年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲YT昨（8）日上傳影片，分享阿北體驗男仕理髮，邊剪頭髮並放鬆閒聊40分鐘的畫面。期間談及愛妻陳佩琪，阿北笑容滿面偷抱怨妻子「害他長胖」，其他人聽聞秒提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下反應超妙。他隨後急轉話題，脫口直言：「其實黃國昌判若兩人」，畫外音秒傳出驚呼：「這是有失言邊緣嗎」。民視 ・ 1 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼
現年74歲的香港資深演員「胖貓」鄭則仕，過去以圓潤憨厚、帶有喜感的形象獲得觀眾喜愛，近日他在抖音分享近況，不僅人變得消瘦，滿臉皺紋、鬍鬚花白，神情充滿疲倦與過去大相徑庭。然而，他也在影片分享心得，直呼「我會後悔的」，引起粉絲們的擔憂。鏡報 ・ 6 小時前
中職》新竹棒球場重啟日程跳票擬解約？ 味全龍回應了
新竹市立棒球場重啟日程一變再變，確定來不及排入明年中職賽程，市府多次對外承諾「2025年重啟棒球場」的支票確定跳票，近期傳出味全龍所屬的龍來公司，正研擬與市府解約，不再以新竹球場作為雙主場之一。2022年新竹球場完成整修啟用後卻屢爆工程爭議，至今仍閒置，市府表示，棒球場改善工程如期推進，目前仍以重新自由時報 ・ 4 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 23 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前