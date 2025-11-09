田中馬拉松邊跑邊吃！「甕仔雞＋烤豬」超狂補給 馬拉松變美食天堂！
一年一度的彰化田中馬拉松盛大登場，吸引上萬名跑者參與這場盛會。本次活動以豐富美食聞名的補給站再度成為焦點，從剛出鍋的甕仔雞到現烤溫體豬，讓參賽者在跑步過程中大飽口福。然而，活動期間也發生一名62歲男性跑者因心臟問題突然昏倒的意外，所幸在現場跑者與消防員的合力搶救下，該名跑者已恢復生命跡象並送醫治療。
在涼爽的清晨，眾多跑者齊聚彰化田中，準備挑戰這場考驗體力與耐力的馬拉松賽事。然而，沿途的補給站卻成為本次活動的最大亮點。香氣四溢的甕仔雞剛出鍋，立即吸引許多跑者停下腳步品嘗。除此之外，整隻現烤的溫體豬切片供跑者現吃，酥脆的外皮讓參賽者在跑步過程中也能大快朵頤。補給站不只提供主食，還準備了各式甜點和水果，彷彿將賽道變成了一座移動的美食天堂。
這種邊跑馬拉松邊享用美食的獨特體驗，已成為田中馬拉松最具特色的賣點，也是吸引上萬人報名參加的主要原因，使得田中鎮的道路幾乎被熱情的跑者擠滿。然而，在活動進行中，一名62歲的男性跑者在跑到一半時突然倒地，失去呼吸心跳。情況危急之下，其他跑者立即伸出援手，協助進行胸部按壓急救。
警消人員接獲通報後迅速趕到現場，立即將患者送往醫院。經過醫護人員的積極搶救，該名跑者已恢復生命跡象。醫師初步判斷，這次的昏迷事件可能是由心律不整所引起。目前，這位跑者已被安排在加護病房進行觀察，情況逐漸穩定。
雖然這次馬拉松活動中出現了驚險的插曲，但在眾人齊心協力的搶救下，成功將危機化解。醫師也藉此機會提醒所有跑者，在挑戰自我極限之前，務必注意自身的身體狀況，只有保持良好的健康狀態，才能在長跑的道路上走得更遠。
更多 TVBS 報導
台大畢業準醫生入偏鄉衛教育車禍 自撞電桿重傷恐面臨癱瘓風險
悲！台中2家庭遭重創 孕婦泡澡疑氣喘亡 8個月嬰癲癇不治
與死神爭分奪秒！男子癲癇倒地 醫護啟動「廣播999」
嘉義棒球隊嚴重車禍 教練「腦挫傷.腦出血」命危
其他人也在看
最有人情味的馬拉松！田中馬開跑 2.6萬人共襄盛舉
「2025彰化縣馬拉松嘉年華」第三場賽事──台灣米倉田中馬拉松，今晨在田中鎮公所前熱鬧開跑，吸引約1萬7,000名跑者及9,000名志工參與。縣長王惠美與多位貴賓共同鳴槍啟跑，彰化子弟任賢齊、藝人姚元浩、九孔等人也熱情參與，現場氣氛熱烈，展現濃厚人情味。中天新聞網 ・ 4 小時前
田中馬拉松祭烤乳豬.牛排吃到飽 上萬人邊跑邊補給
有「最有人情味馬拉松」之稱的田中馬拉松，今天上午在彰化登場，今年同樣熱情滿滿，吸引1萬7千人參賽，沿途有小朋友組啦啦隊幫忙加油打氣，但有不少選手是為了「超澎派補給」來的，沿路美食補給站，有集團大手筆提...華視 ・ 6 小時前
2025田中馬開跑 現場氣氛熱烈 加油聲不斷
「二0二五彰化縣馬拉松嘉年華」第三場賽事，台灣米倉田中馬拉松，今(九)日上午在田中鎮公所前熱鬧開跑，充分展現彰化熱情的人情味。縣長王惠美、縣府參議柯呈枋、田中鎮長蕭淑芬及各級民代共同為賽事鳴槍起跑，現場氣氛熱烈、加油聲不斷。王縣長表示，感謝台灣米倉田中馬拉松工作人員，用心舉辦田中馬拉松，彰化擁有豐富的人文底蘊及產業光譜，包括十五家觀光工廠、二十六家休閒農場、十三個特色商圈、三個休閒農業區。九月到十二月來彰化消費滿五00元，即可憑發票或收據上網登錄參加抽獎，最大獎為百萬電動車，邀請大家安排假期來一趟精彩的彰化行。田中鎮長蕭淑芬表示，田中是一個五好的經典小鎮，有好山、好水、好米、好空氣、好長壽。王縣長全力支持各項運動推廣，相信每一位跑者都能感受到滿滿的活力與熱情。數位發展部次 ...台灣新生報 ・ 3 小時前
田中馬拉松開跑 萬人奔馳米倉小鎮
「2025彰化縣馬拉松嘉年華」第三場賽事-台灣米倉田中馬拉松，今（9）日上午在田中鎮公所前熱鬧開跑！本屆共有約1萬7,000名跑者及9,000位志工鄉親熱情參與，現場人潮洶湧、熱力四射，充分展現彰化最有人情味的熱情活力。開跑儀式由縣長王惠美、中華民國舒康樂活運動協會榮譽理事長張鴻均、田中馬總幹事鄭宗政、鎮長蕭淑芬及立委、議員等共同鳴槍啟跑，揭開序幕。田中子弟藝人任賢齊特地返鄉參與，與藝人姚元浩、九孔等人同場助陣，現場氣氛沸騰、加油聲不絕於耳。王惠美表示，感謝鄭宗政總幹事與所有工作人員辛勞籌辦，讓田中馬邁入第14屆依然充滿創新與活力。田中馬結合運動、觀光與永續，並榮獲英國「國際社會價值協會」（SVI）頒發全球第一張以馬拉松為主題的社會投資報酬率（SROI）認證，每投入1元可創造4.27元社會價值，展現運動帶動觀光與幸福的力量。王惠美指出，昨晚登場的「520心田中音樂節」由任賢齊壓軸開唱，今早又親自開跑，成為活動亮點。今年更有來自日本長野縣及伊豆馬的代表團共襄盛舉，展現國際友誼與地方魅力。彰化擁有豐富人文與產業特色，包括觀光工廠、休閒農場與商圈，9月至12月來彰化消費滿500元即可登錄抽百台灣好新聞 ・ 6 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 1 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 23 小時前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
26歲邱品蒨大器晚成 摘BWF巡迴賽首冠頭皮發麻
（中央社記者陳容琛台北9日電）新任台灣羽球一姐邱品蒨今天在韓國羽球大師賽女單封后，摘下生涯首座BWF巡迴賽冠軍，她賽後笑說頭皮發麻，「算是對自己一個肯定，跟跑步機對抗這麼久發揮效果。」中央社 ・ 1 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
邪惡帝國砸276億毀了棒球 美媒：道奇改變了大聯盟
杉磯道奇隊狂灑5億鎂（約166億台幣）成功毀了棒球，MLB聯盟主席曼弗雷德（Rob Manfred）表示：「（道奇與藍鳥的世界大賽）絕對是這項運動，在整年中所獲得的最大收益。」太報 ・ 5 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 8 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 3 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前