田中馬拉松邊跑邊吃！「甕仔雞＋烤豬」超狂補給 馬拉松變美食天堂！

一年一度的彰化田中馬拉松盛大登場，吸引上萬名跑者參與這場盛會。本次活動以豐富美食聞名的補給站再度成為焦點，從剛出鍋的甕仔雞到現烤溫體豬，讓參賽者在跑步過程中大飽口福。然而，活動期間也發生一名62歲男性跑者因心臟問題突然昏倒的意外，所幸在現場跑者與消防員的合力搶救下，該名跑者已恢復生命跡象並送醫治療。

在涼爽的清晨，眾多跑者齊聚彰化田中，準備挑戰這場考驗體力與耐力的馬拉松賽事。然而，沿途的補給站卻成為本次活動的最大亮點。香氣四溢的甕仔雞剛出鍋，立即吸引許多跑者停下腳步品嘗。除此之外，整隻現烤的溫體豬切片供跑者現吃，酥脆的外皮讓參賽者在跑步過程中也能大快朵頤。補給站不只提供主食，還準備了各式甜點和水果，彷彿將賽道變成了一座移動的美食天堂。

這種邊跑馬拉松邊享用美食的獨特體驗，已成為田中馬拉松最具特色的賣點，也是吸引上萬人報名參加的主要原因，使得田中鎮的道路幾乎被熱情的跑者擠滿。然而，在活動進行中，一名62歲的男性跑者在跑到一半時突然倒地，失去呼吸心跳。情況危急之下，其他跑者立即伸出援手，協助進行胸部按壓急救。

警消人員接獲通報後迅速趕到現場，立即將患者送往醫院。經過醫護人員的積極搶救，該名跑者已恢復生命跡象。醫師初步判斷，這次的昏迷事件可能是由心律不整所引起。目前，這位跑者已被安排在加護病房進行觀察，情況逐漸穩定。

雖然這次馬拉松活動中出現了驚險的插曲，但在眾人齊心協力的搶救下，成功將危機化解。醫師也藉此機會提醒所有跑者，在挑戰自我極限之前，務必注意自身的身體狀況，只有保持良好的健康狀態，才能在長跑的道路上走得更遠。

