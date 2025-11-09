田中馬拉松開跑 萬人奔馳米倉小鎮

田中馬拉松熱力開跑，萬人奔馳米倉小鎮展現最有人情味的馬拉松。圖／彰化縣政府提供





「2025彰化縣馬拉松嘉年華」第三場賽事-台灣米倉田中馬拉松，今（9）日上午在田中鎮公所前熱鬧開跑！本屆共有約1萬7,000名跑者及9,000位志工鄉親熱情參與，現場人潮洶湧、熱力四射，充分展現彰化最有人情味的熱情活力。

開跑儀式由縣長王惠美、中華民國舒康樂活運動協會榮譽理事長張鴻均、田中馬總幹事鄭宗政、鎮長蕭淑芬及立委、議員等共同鳴槍啟跑，揭開序幕。田中子弟藝人任賢齊特地返鄉參與，與藝人姚元浩、九孔等人同場助陣，現場氣氛沸騰、加油聲不絕於耳。

王惠美表示，感謝鄭宗政總幹事與所有工作人員辛勞籌辦，讓田中馬邁入第14屆依然充滿創新與活力。田中馬結合運動、觀光與永續，並榮獲英國「國際社會價值協會」（SVI）頒發全球第一張以馬拉松為主題的社會投資報酬率（SROI）認證，每投入1元可創造4.27元社會價值，展現運動帶動觀光與幸福的力量。

王惠美指出，昨晚登場的「520心田中音樂節」由任賢齊壓軸開唱，今早又親自開跑，成為活動亮點。今年更有來自日本長野縣及伊豆馬的代表團共襄盛舉，展現國際友誼與地方魅力。彰化擁有豐富人文與產業特色，包括觀光工廠、休閒農場與商圈，9月至12月來彰化消費滿500元即可登錄抽百萬電動車，邀請大家安排「彰化行」，體驗熱情與幸福。

田中鎮長蕭淑芬表示，田中是「五好經典小鎮」，擁有好山、好水、好米、好空氣與好長壽，每位跑者都能感受滿滿人情味與熱力。數位發展部次長侯宜秀也指出，本次設立「田中馬資訊站」，以數位服務協助跑者順利完賽。

彰化縣政府表示，田中馬是全台最具代表性的地方馬拉松之一，賽程分為全馬、半馬與健跑三組，沿途經高鐵站區、八堡圳、織襪園區及田中火車站，讓跑者邊跑邊賞田園風光。主辦單位持續推動無紙化報名、可分解補給器材與「雲端跑」計畫，跑者累積40公里即可替地球種下一棵樹，落實「運動淨零、生活轉型」理念。接下來的「鹿港馬拉松」與「順澤宮冠軍路跑」也將登場，邀請全國跑友再度相揪來彰化，跑出健康、快樂與屬於彰化的榮耀。

