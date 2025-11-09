田中馬拉松》富邦自願性碳權支持 打造新典範
台灣最富人情味、最好吃的「台灣米倉田中馬拉松」9日於彰化縣田中鎮盛大登場，吸引國內外跑者熱情參與。富邦金控自2020年起贊助田中馬拉松已邁入第6年，持續結合Run For Green™跑步植樹倡議，積極攜手田中馬拉松推動各項綠色永續作為。
為擴大對運動與永續發展的支持，富邦金控更提供田中馬拉松自願性碳權抵換，創業界之先成為首家以碳權支持大型馬拉松賽事的金融業者，並號召150名員工投入賽事志工行列，積極發揮企業影響力，力挺運動永續。
富邦金控及子公司致力推廣健康運動，並長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，更是唯一贊助國內四大馬拉松（台灣米倉田中馬拉松、臺北馬拉松、萬金石馬拉松、高雄馬拉松）的金融業者。富邦金控自2021年起推動Run For Green™計畫，結合包含田中馬拉松等四大馬拉松，賽程累積達40公里，富邦金控就為跑者種一棵樹。
田中馬拉松為台灣指標性的路跑賽事，每年皆吸引上千名跑者參與，活動期間交通接駁、物資供應、醫療支援等皆產生碳排放，富邦金控擴大對綠色賽事的支持，宣布提供所購買之自願性碳權，抵換田中馬拉松自2022年啟動碳盤查以來，至2025年所產生的碳排放。
田中馬拉松同步響應富邦Run For Green™精神，持續於賽事推動各項綠色永續作為，包括：賽衣採用環保科技咖啡紗製作、補給站使用無淋膜環保紙杯，以及賽道補給品採購當地的農產品，除減少運輸產生的碳排，亦支持地方創生、促進地方產業永續經營。
今年更獲由國際社會價值組織（SVI）核發的全球首份「以馬拉松為主題」之社會投資報酬率（SROI）國際認證，這項榮耀讓田中馬躍升為具國際影響力的永續運動品牌。
富邦金控從永續願景藍圖為起點，透過「低碳、數位、激勵及影響」四大ESG策略，積極推動綠色金融、低碳營運、多元共融與社會公益，未來將持續秉持「正向力量 成就可能™」品牌精神，攜手各界合作夥伴，共同推動健康生活與永續理念，與台灣一起邁向更美好的永續未來！
其他人也在看
行動電源沒用快回收「一顆賺400元」！這23家門市適用 加碼禮物一次看
行動電源屬小型3C配件，若存放不當，可能會釀成危險。為了鼓勵民眾妥善回收行動電源，台北市環保局推出活動，自11月1日到30日，到23家門市進行回收，就有機會拿到優惠及禮物。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
最有人情味的馬拉松！田中馬開跑 2.6萬人共襄盛舉
「2025彰化縣馬拉松嘉年華」第三場賽事──台灣米倉田中馬拉松，今晨在田中鎮公所前熱鬧開跑，吸引約1萬7,000名跑者及9,000名志工參與。縣長王惠美與多位貴賓共同鳴槍啟跑，彰化子弟任賢齊、藝人姚元浩、九孔等人也熱情參與，現場氣氛熱烈，展現濃厚人情味。中天新聞網 ・ 14 小時前
田中馬拉松開跑 萬人奔馳米倉小鎮
「2025彰化縣馬拉松嘉年華」第三場賽事-台灣米倉田中馬拉松，今（9）日上午在田中鎮公所前熱鬧開跑！本屆共有約1萬7,000名跑者及9,000位志工鄉親熱情參與，現場人潮洶湧、熱力四射，充分展現彰化最有人情味的熱情活力。開跑儀式由縣長王惠美、中華民國舒康樂活運動協會榮譽理事長張鴻均、田中馬總幹事鄭宗政、鎮長蕭淑芬及立委、議員等共同鳴槍啟跑，揭開序幕。田中子弟藝人任賢齊特地返鄉參與，與藝人姚元浩、九孔等人同場助陣，現場氣氛沸騰、加油聲不絕於耳。王惠美表示，感謝鄭宗政總幹事與所有工作人員辛勞籌辦，讓田中馬邁入第14屆依然充滿創新與活力。田中馬結合運動、觀光與永續，並榮獲英國「國際社會價值協會」（SVI）頒發全球第一張以馬拉松為主題的社會投資報酬率（SROI）認證，每投入1元可創造4.27元社會價值，展現運動帶動觀光與幸福的力量。王惠美指出，昨晚登場的「520心田中音樂節」由任賢齊壓軸開唱，今早又親自開跑，成為活動亮點。今年更有來自日本長野縣及伊豆馬的代表團共襄盛舉，展現國際友誼與地方魅力。彰化擁有豐富人文與產業特色，包括觀光工廠、休閒農場與商圈，9月至12月來彰化消費滿500元即可登錄抽百台灣好新聞 ・ 17 小時前
田中馬拉松祭烤乳豬.牛排吃到飽 上萬人邊跑邊補給
有「最有人情味馬拉松」之稱的田中馬拉松，今天上午在彰化登場，今年同樣熱情滿滿，吸引1萬7千人參賽，沿途有小朋友組啦啦隊幫忙加油打氣，但有不少選手是為了「超澎派補給」來的，沿路美食補給站，有集團大手筆提...華視 ・ 16 小時前
2025田中馬開跑 現場氣氛熱烈 加油聲不斷
「二0二五彰化縣馬拉松嘉年華」第三場賽事，台灣米倉田中馬拉松，今(九)日上午在田中鎮公所前熱鬧開跑，充分展現彰化熱情的人情味。縣長王惠美、縣府參議柯呈枋、田中鎮長蕭淑芬及各級民代共同為賽事鳴槍起跑，現場氣氛熱烈、加油聲不斷。王縣長表示，感謝台灣米倉田中馬拉松工作人員，用心舉辦田中馬拉松，彰化擁有豐富的人文底蘊及產業光譜，包括十五家觀光工廠、二十六家休閒農場、十三個特色商圈、三個休閒農業區。九月到十二月來彰化消費滿五00元，即可憑發票或收據上網登錄參加抽獎，最大獎為百萬電動車，邀請大家安排假期來一趟精彩的彰化行。田中鎮長蕭淑芬表示，田中是一個五好的經典小鎮，有好山、好水、好米、好空氣、好長壽。王縣長全力支持各項運動推廣，相信每一位跑者都能感受到滿滿的活力與熱情。數位發展部次 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
田中馬拉松邊跑邊吃！「甕仔雞＋烤豬」超狂補給 馬拉松變美食天堂！
彰化田中馬拉松盛大登場，上萬跑者齊聚挑戰！沿途補給站成最大亮點，從現烤溫體豬到剛出鍋的甕仔雞，讓參賽者在奔跑中也能大快朵頤。然而，活動期間一名62歲男性跑者突然心臟問題昏倒，所幸在眾人合力搶救下已恢復生命跡象。醫師藉此提醒，挑戰極限前務必注意自身健康，才能在長跑道路上走得更遠！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
黃仁勳現身！台積電運動會開跑 傳魏哲家將有感加碼獎金
台積電(2330)8日於新竹縣立體育場舉辦2025年運動會，今年主軸為「團結、活力與創新」，全場氣氛熱烈；為迎接輝達執行長黃仁勳整體維安規格升級，一大早董事長魏哲家即率領經營團隊於體育館中廊等待。本次，除新竹、台南及高雄廠區同仁踴躍參與外，來自上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百位海外員工亦專程返台共襄盛舉，展現台積人全球一體、凝聚向心的企業文化。中時財經即時 ・ 1 天前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 13 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」逼近會放颱風假？各縣市侵襲機率曝光 3縣市破80%
颱風鳳凰目前仍在朝菲律賓呂宋島靠近當中，不過根據氣象署路徑預測，颱風進入南海後將北轉朝台灣前進，預計12日時最接近台灣，據氣象署暴風侵襲機率圖，最高的縣市為台南市、嘉義縣市，加上颱風外圍環流與東北季風台視新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 7 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 6 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 13 小時前