田中馬拉松「烤大豬」沒缺席 1.7萬跑者聞香直呼：就是這一味！

田中出身的藝人任賢齊首度返鄉參賽，好友九孔、姚元浩也來陪同。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕「2025台灣米倉田中馬拉松」今(9)日清晨在彰化田中鎮熱鬧開跑，今年吸引1萬7000名跑者參賽，賽道沿途美食補給再度成為焦點，牛排、桶仔雞、日本麝香葡萄通通上桌。其中最受期待的「烤大豬」原本因非洲豬瘟禁令恐缺席，幸好日前正式解禁，香氣濃郁的烤豬終於回歸，跑者們聞香而至，直呼「就是這一味，田中馬最經典的人情味！」

田中馬邁入第14屆，上午6點20分於田中鎮公所前鳴槍起跑，彰化縣長王惠美等人主持開跑儀式。今年活動星光熠熠，田中出身的藝人任賢齊首度返鄉參賽，還有姚元浩、九孔、謝忻、黃沐妍、董事長樂團、丁寧、劉至翰等藝人同場較勁。今年全馬男子組由日本選手嵜本晃次(Koji Sakimoto)以2小時41分45秒奪冠，女子組則由李明俐以3小時12分40秒封后。

最受矚目的補給站，今年準備了2隻現烤大豬，金黃酥脆的外皮在炭火上滋滋作響，2位燒烤師傅忙著切肉分送，排隊人龍絡繹不絕。跑者們笑說：「聞到烤豬味頓時就有力氣繼續跑了」。

提供大豬的晨陽興業總經理陳啟任表示，烤大豬是田中馬創辦以來的傳統補給，雖然一度擔心因疫情與禁令中斷，幸好解禁後如期登場，不過也導致2頭大豬比平時貴了2、3千元，但「田中馬少了烤豬就不像田中馬」，再貴也要買。

日本長野縣信濃鐵道沿線廣域聯絡會連續3年跨海相挺，帶來10公斤麝香葡萄、核桃點心及百年老字號水果軟糖，讓跑者享受異國美食。王品牛排則準備350公斤牛肉與100隻烤鴨，可供應3萬人次，一推出立即秒殺。本土企業泰山食品歡慶75週年，不僅贊助環保包裝水、冰鎮紅茶等物資，更發起「為愛起跑，好事花生」公益活動，跑滿75公里即捐贈花生仁湯給華山基金會，最終捐出逾3000罐。

王惠美表示，田中馬不僅以人情味聞名，更展現永續力，今年榮獲英國「國際社會價值協會」(SVI)認證，每投入1元可創造4.27元社會價值，象徵地方馬拉松也能展現運動帶動觀光與永續發展的強大能量。

今年全馬男子組由日本選手嵜本晃次以2小時41分45秒奪冠。(記者陳冠備攝)

田中馬星光熠熠，藝人丁寧、劉至翰等人，還有「超跑媽媽」陳嘉齡推著有小比照片的嬰兒車來參賽。(記者陳冠備攝)

田中馬賽道充滿人情味，有不少跑者攜帶寵物家人來體驗。(記者陳冠備攝)

田中馬經典補給「烤大豬」差點因非洲豬瘟疫情暫停，解禁後，現場準備了2隻現烤大豬讓跑者大快朵頤。(記者陳冠備攝)

日本長野縣信濃鐵道沿線廣域聯絡會連續3年跨海相挺，帶來10公斤麝香葡萄、核桃點心及百年老字號水果軟糖，讓跑者享受異國美食。(記者陳冠備攝)

彰化縣自強獅子會長蕭至宏提供烤雞150隻，吸引不少跑者排隊吃美食。(記者陳冠備攝)

