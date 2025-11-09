田中馬拉松 1.7萬人熱情開跑
記者張翔程、張溎壕／綜合報導
2025彰化縣馬拉松嘉年華第3場賽事，臺灣米倉田中馬拉松昨日在田中鎮公所前鳴槍開跑，今年共有約17000名跑者及9000位志工鄉親熱情參與，充分展現彰化熱情的人情味，彰化田中子弟藝人任賢齊返鄉參與，還有藝人姚元浩、九孔等人，現場氣氛熱烈、加油聲不斷。
邀田中先生、小姐參賽 展國際友誼
田中馬是最具代表性的地方賽事之一，分為全馬（42公里）、半馬（22公里）與健跑（10公里）3組，從田中鎮公所出發，沿途經過高鐵站區、八堡圳、休閒廊道、織襪園區及田中火車站，讓跑者在揮灑汗水的同時，也能欣賞田園風光，今年更邀請日本長野縣與伊豆馬代表，以及「田中先生、田中小姐」共同參賽，展現國際友誼與地方魅力。
實踐永續理念 獲英SROI認證
田中馬不只是運動，更是永續的實踐，主辦單位持續推動無紙化報名與電子證書、採用無淋膜紙杯等可分解補給器材、雙鐵接駁與在地食材補給，並持續推行「雲端跑」，跑者只要累積40公里，就能替地球種下1棵樹，落實「運動淨零、生活轉型」的理念。
田中馬結合運動、觀光與永續，獲英國「國際社會價值協會」（Social Value International, SVI）頒發全球第一張以馬拉松為主題的社會投資報酬率（SROI）認證，每投入1元能創造4.27元的社會價值，展現運動帶動觀光與永續發展的強大能量，透過運動讓大家獲得更多幸福感。
彰化田中子弟藝人任賢齊返鄉參與臺灣米倉田中馬拉松。 （彰化縣教育處提供）
臺灣米倉田中馬拉松特別邀請田中先生、田中小姐參賽，展現國際友誼。 （截自臺灣米倉田中馬拉松FB）
