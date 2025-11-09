田中馬拉松「88888」選手心臟突驟停！他竟是不鏽鋼上市公司老闆

彰化縣9日上午田中馬拉松賽事中，一名62歲的張姓選手在比賽回程時突然昏倒，失去呼吸和心跳。幸運的是，周圍的民眾和消防隊員迅速展開救援，進行心肺復甦術（CPR），最終成功將他從鬼門關拉回來。據了解，張男是不鏽鋼加工上市公司老闆，平日熱心公益，已連續三年捐款百萬元支持田中馬拉松。此次參賽號碼為88888，數字巧合與台灣諧音「發」一樣，順利化險為夷，也讓地方人士直呼「做好事有好報！」

事發現場畫面。 （圖／中天新聞）

此次賽事吸引了1萬7千名跑者參加，張男在賽事中距離終點僅700公尺時昏倒。事情發生在9日上午，當地消防局在接獲報案後迅速派遣救護人員到達現場。張男在昏倒後，第一時間就有民眾發現並進行CPR，消防隊員隨後接手並使用電擊器進行急救，張男才恢復心跳，成功將他從鬼門關拉回來。隨後，他被送往田中仁和醫院急救，經過檢查後發現他有心律不整的情況，目前仍在醫院觀察中。

事發現場畫面。 （圖／中天新聞）

據了解，張男平日熱愛運動，並鼓勵員工參加各類體育活動。此次參賽的10公里組距離終點僅700公尺時，他卻突然倒下，所幸及時獲得救助。當地居民對此表示，做好事總會有好報。

張男是 不鏽鋼加工 上市公司老闆，平日熱心公益，已連續三年捐款百萬元支持田中馬拉松。（圖／翻攝自 digiBang數位大霹靂 ）

