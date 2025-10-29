田中馬獲全球首例社會效益認證 小鎮跑出國際舞台

記者張溎壕／彰化報導

2025台灣米倉田中馬拉松將於11月8、9日登場，田中馬執行長鄭宗政今（30）日暖場會宣布，今年以「任賢齊率同門師弟妹回鄉開唱 × 全球首例路跑社會效益認證」為主題，不僅延續小鎮熱情與感動，也讓田中馬拉松在國際舞台發光。

鄭宗政說，賽事結合「520心田中音樂節」，公布卡司陣容，包括亞洲天王任賢齊睽違14年回鄉獻唱，以及宇宙人、鼓鼓呂思緯、白安、小魏魏嘉瑩、Pallas帕拉斯等人氣歌手接力演出，主持則由任賢齊好友九孔擔任，共同打造田中專屬音樂運動嘉年華。

廣告 廣告

彰化縣政府指出，今年田中馬獲得國際社會價值組織核發「以馬拉松為主題」的全球首份社會投資報酬率（SROI）國際認證，象徵地方賽事不僅能創造運動 與觀光效益，更能量化展現社會價值，讓田中馬正式躍升為具國際影響力的永續運動品牌。

暖場會上，「蛋白能量宣傳大使」雷理莎亮相，分享對田中馬的熱愛。她表示，參加比賽最期待的不只是抵達終點，而是全程感受與大家的熱血與溫暖；今年雖無法參賽，她仍以代言人身分推薦「蛋白能量麵包」為跑者加油。

鄭宗政表示，今年是田中馬第4度進行碳盤查，以行動履行對家鄉土地的永續承諾。他特別感謝鄉親志工及永續贊助夥伴，包括富邦金控Run For Green計畫、泰山TW環保完賽水、允強實業對體育教育的支持、HillFoot完賽襪，以及亞細亞國際紙業設計的無淋膜紙杯。

賽事亦持續推動雲端跑活動，今年跑滿里程即可線上參與綠色行動，富邦金控將為跑滿40公里的跑者種下一棵樹；同時結合Volvo、PGO與Moovo公共自行車，打造低碳移動環境。

2025田中馬拉松11月8、9日登場，今年賽事結合「520心田中音樂節」率先掀起話題，田中小鎮將熱鬧翻天。（田中馬提供）

2025田中馬拉松11月8、9日登場，今年賽事結合「520心田中音樂節」率先掀起話題，田中小鎮將熱鬧翻天。（田中馬提供）