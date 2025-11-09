田中馬鳴槍 1.7萬人開跑

「SNOOPY RUN：台中場」，六千名跑者穿過史努比造型拱門出發。（記者陳金龍攝）

記者吳東興、陳金龍、王正平∕綜合報導

二０二五台灣米倉田中馬拉松九日開跑，吸引約一萬七千名跑者及九千位志工鄉親參與；「SNOOPY RUN：台中場」也吸引逾六千名跑友、粉絲參加。

彰化縣田中馬拉松在田中鎮公所前開跑，縣長王惠美與舒康樂活運動協會榮譽理事長張鴻均、台灣米倉田中馬拉松總幹事鄭宗政、鎮長蕭淑芬及各級民代共同為賽事鳴槍；田中子弟藝人任賢齊返鄉參與，藝人姚元浩、九孔等人共襄盛舉，現場氣氛熱烈、加油聲不斷。

最有人情味的田中馬拉松九日在田中鎮熱情開跑。(記者吳東興攝)

上午九點許，傳出一名六十二歲張姓選手突然昏倒路旁，失去呼吸心跳，經民眾與救護人員協力急救後恢復意識，送醫救治。

另外，繼美樂蒂、兔瓏、褲褲兔等知名ＩＰ後，「史努比」清晨於台中市中央球場化為路跑活動，粉絲穿上史努比造型斗篷，與ＩＰ主角查理布朗一同穿過史努比造型的拱門，糊塗塌客與夥伴也驚喜現身，讓萬坪綠茵頓時成為花生漫畫場景。

「台中市第四十二屆舒跑杯路跑競賽」上午也在市府前廣場開跑，吸引逾二萬五千名跑者參加。中信兄弟啦啦隊成員邊荷律現場應援。

「台東縣達仁鄉一一四年縫迴山海祭路跑暨市集音樂會」則吸引全台超過四百名跑者參加，感受南迴的壯麗山海與部落人文風情。活動邁入第二年，結合運動觀光、原住民文化、市集展售與音樂演出，成為南迴地區推動觀光與在地經濟的指標活動。