田中馬62歲跑者突倒地 民眾消防接力搶救恢復意識
救護車鳴笛趕路，沿途跑者紛紛閃避，「2025台灣米倉田中馬拉松」9日清晨6時多起跑，一名參加10公里健跑組的62歲張姓男子，跑到田中鎮建國路與大社路一段交岔路口時，突然全身癱軟倒地，熱心民眾隨即通報消防隊並且施以CPR搶救。
目擊者表示，「跑者突然倒下，跑者很多都熱心停下來幫忙。」
田中馬拉松從2012年起舉辦，今年共有1萬6000多名跑者參賽，賽事分為42公里全馬組、21公里半馬組與10公里健跑組，比賽以濃厚地方特色與沿途補給站聞名。彰化田中消防分隊8時58分獲報，救護車到場時張男已經呈現OHCA，接手進行CPR及AED電擊才成功恢復脈搏。
彰化縣田中消防分隊長林芫茂說明，「我們田中91到現場後，現場有民眾在實施CPR處置，由我們救護人員來接手，給予CPR、AED還有給氧處置後，患者恢復意識。」
救護人員將患者送田中仁和醫院急救，初步研判為急性心臟問題，隨後轉送秀傳醫院治療，目前意識清楚情況穩定。主辦單位強調，跑者若熱身不足或運動量過大就容易出現暈厥，建議運動要量力而為，以防意外發生。
彰化田中馬拉松熱血登場! 補給站"烤大豬"超搶手
一年一度的田中馬拉松登場，今年吸引1.7萬名跑者參賽，志工團隊多達9千人參加，讓整個田中鎮相當熱鬧。除了揮汗如雨的賽事外，補給站也是一大亮點，有業者提供兩隻烤大豬，讓跑者享用，也慶幸，豬瘟疫情得以解封，讓參賽的跑者都能吃到，新鮮的台灣溫體豬肉，也以行動支持國產豬。民視 ・ 7 小時前
田中馬拉松祭烤乳豬.牛排吃到飽 上萬人邊跑邊補給
有「最有人情味馬拉松」之稱的田中馬拉松，今天上午在彰化登場，今年同樣熱情滿滿，吸引1萬7千人參賽，沿途有小朋友組啦啦隊幫忙加油打氣，但有不少選手是為了「超澎派補給」來的，沿路美食補給站，有集團大手筆提...華視 ・ 7 小時前
影／台灣米倉田中馬拉松開跑 2.6萬名跑者及志工熱情參與
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化縣馬拉松嘉年華第三場賽事──台灣米倉田中馬拉松，今(9)日上午互傳媒 ・ 8 小時前
2025田中馬開跑 現場氣氛熱烈 加油聲不斷
「二0二五彰化縣馬拉松嘉年華」第三場賽事，台灣米倉田中馬拉松，今(九)日上午在田中鎮公所前熱鬧開跑，充分展現彰化熱情的人情味。縣長王惠美、縣府參議柯呈枋、田中鎮長蕭淑芬及各級民代共同為賽事鳴槍起跑，現場氣氛熱烈、加油聲不斷。王縣長表示，感謝台灣米倉田中馬拉松工作人員，用心舉辦田中馬拉松，彰化擁有豐富的人文底蘊及產業光譜，包括十五家觀光工廠、二十六家休閒農場、十三個特色商圈、三個休閒農業區。九月到十二月來彰化消費滿五00元，即可憑發票或收據上網登錄參加抽獎，最大獎為百萬電動車，邀請大家安排假期來一趟精彩的彰化行。田中鎮長蕭淑芬表示，田中是一個五好的經典小鎮，有好山、好水、好米、好空氣、好長壽。王縣長全力支持各項運動推廣，相信每一位跑者都能感受到滿滿的活力與熱情。數位發展部次 ...台灣新生報 ・ 4 小時前
田中馬拉松跑者倒地失去意識 民眾.消防聯手搶命
中部中心 ／中部綜合報導一年一度的田中馬拉松登場，今年吸引1.7萬名跑者參賽，志工團隊多達9千人參加，讓整個田中鎮相當熱鬧。除了賽事外，補給站也是一大亮點，有業者提供兩隻烤大豬，讓跑者享用。但路跑過程中，一名62歲的跑者，突然倒地昏迷，熱心民眾CPR救援，直到救護人員到場接手AED電擊，患者恢復心跳，緊急送醫，在加護病房持續觀察。豬瘟疫情順利解封 田中馬拉松補給站就出現了烤大豬 成了全場焦點。（圖／翻攝畫面）田中馬拉松跑者，昏迷倒地，熱心民眾幫忙CPR急救，62歲的患者失去意識，救護人員到場。接手搶救透過AED電擊，讓患者恢復心跳，接著轉送醫院。患者送醫轉送加護病房，院方研判患者昏倒前可能有心律不整的問題，好險，及時救護，撿回一命。而熱鬧的田中馬拉松盛大登場，沿途的補給站，更成了一大亮點，火烤整隻烤大豬香噴噴，這是正港的台灣溫體豬，烤的外皮酥酥脆脆，肉質彈牙田中馬拉松盛大登場 跑者賣力參賽 補給站也成了美食天堂。（圖／翻攝畫面）贊助的業者說，好險豬瘟疫情解封了，民眾一口接一口說好吃，除了烤大豬，還有企業贊助，牛排350公斤，烤鴨4000份補給站，還有甕仔烤雞，沿路的補給站成了美食天堂，也是跑者跑下去的動力。今年田中馬拉松共有1.7萬人報名，志工參與人數來到9千人，讓整個田中鎮熱鬧滾滾，跑者順利完賽，也相約明年再見。原文出處：田中馬拉松跑者倒地失去意識 民眾.消防聯手搶命 更多民視新聞報導蘇花象鼻海灘1女落水溺斃直升機吊掛 受困4人獲救花蓮象鼻隧道驚傳巨浪吞人 女遊客遭捲入海命喪當場4人受困懸崖9億CEO與網美交纏命案！疑「馬拉松」連嗨48小時 22歲女藥頭起底：竟是富家千金民視影音 ・ 3 小時前
