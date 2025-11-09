田中馬62歲跑者突倒地 民眾消防接力搶救恢復意識

救護車鳴笛趕路，沿途跑者紛紛閃避，「2025台灣米倉田中馬拉松」9日清晨6時多起跑，一名參加10公里健跑組的62歲張姓男子，跑到田中鎮建國路與大社路一段交岔路口時，突然全身癱軟倒地，熱心民眾隨即通報消防隊並且施以CPR搶救。

目擊者表示，「跑者突然倒下，跑者很多都熱心停下來幫忙。」

田中馬拉松從2012年起舉辦，今年共有1萬6000多名跑者參賽，賽事分為42公里全馬組、21公里半馬組與10公里健跑組，比賽以濃厚地方特色與沿途補給站聞名。彰化田中消防分隊8時58分獲報，救護車到場時張男已經呈現OHCA，接手進行CPR及AED電擊才成功恢復脈搏。

彰化縣田中消防分隊長林芫茂說明，「我們田中91到現場後，現場有民眾在實施CPR處置，由我們救護人員來接手，給予CPR、AED還有給氧處置後，患者恢復意識。」

救護人員將患者送田中仁和醫院急救，初步研判為急性心臟問題，隨後轉送秀傳醫院治療，目前意識清楚情況穩定。主辦單位強調，跑者若熱身不足或運動量過大就容易出現暈厥，建議運動要量力而為，以防意外發生。