田中《斑馬》熊讚！購物節 12/26登場





以行動帶動地方經濟，用活動帶來人潮、活絡商圈，讓彰化縣田中鎮成為遊客最想回訪的小鎮，是田中鎮長蕭淑芬近年努力積極推動的目標之一。田中鎮公所自2023年起就與田中工業區61家廠商共同合辦歲末的廠拍活動，如今已是第三年。本次田中《斑馬》~熊讚!購物節活動的開場重點，於12月26日晚上舉行盛大開幕式，特別邀請中信兄弟啦啦隊到場與大家一同揭開活動序幕，帶來熱力四射的開場演出。

田中鎮公所於12月26-28日及31日推出「2025推展田中觀光產業特色活動－田中《斑馬》熊讚!購物節」，以多元活動帶動人潮、活絡商圈，並讓更多民眾認識田中的自然風情與文化魅力。

田中《斑馬》熊讚！購物節 12月26日即將登場

今年活動內容精彩豐富，包括優良廠商拍賣會、地方特色輕旅行、特色美食市集、跨年晚會、摸彩抽大獎等，期待透過城市行銷與節慶活動雙軌並行，打造田中最盛大的年度觀光慶典。

田中鎮長蕭淑芬指出，購物節共為期三天，集結田中工業區多家優良廠商及在地最受歡迎的伴手禮與農特產品共襄盛舉，延續好評不斷的「百萬消費大放送」，以最優惠的價格提供最優質的商品，包含生活用品、農特產品、年節禮盒等，每日在現場除了有消費券及摸彩券限時發放外，更安排限時下殺優惠大拍賣、驚喜喊價等互動環節，讓民眾能用最超值的價格把好物帶回家，歡迎各地好朋友來到彰化高鐵站《黑白買》攏尚讚!

蕭淑芬說，「台灣米倉」田中--有高鐵、台鐵聯結交通便利，並具有良好的生活環境及人文風景，可以說是好山、 好水、好米、好空氣、好長壽，是個五好宜居的小鎮。為推廣田中豐富的觀光資源與地方產業，除了購物，田中樂活的魅力也將透過「地方特色輕旅行」呈現。今年我們特別規劃三條風格路線，讓來訪旅客能以不同視角感受田中。

親子共遊路線：結合自然風景與寓教於樂的體驗，適合全家同遊。宗廟／老街巡禮路線：帶領遊客走進田中的歷史脈絡，認識傳統文化與在地故事。網美拍照路線：精選田中最具視覺亮點的拍照景點，打造最美小鎮回憶。希望透過輕旅行，讓大家深度體驗田中小鎮魅力。

另外，不可缺席的年度壓軸活動跨年音樂晚會，將於12月31日在彰高三號廣場公園舉辦。今年演出卡司強大、群星雲集，由小倩、陳大天雙人主持，節目安排精彩不間斷，包括：狂野樂團、戴梅君、Hot Shock樂團、黃西田、八青哥樂團、田亞霍、寬仔、潤少，更有陳勢安、邱鋒澤陪你一起倒數跨年。從經典民謠、搖滾、流行金曲到跨年代的魅力歌聲，陪伴大家一起倒數迎接嶄新一年。此外，晚會當天還有超豐富的摸彩獎項，多項好禮等民眾帶回家，讓大家跨年不僅聽好歌，更能滿載而歸。

田中鎮長蕭淑芬表示：「田中是一座充滿人情味與有著文化深度的小鎮。這次的《斑馬》熊讚!購物節，我們希望吸引更多旅客到訪田中，同時也期盼透過活動帶動地方商機，串聯地方產業與促進地方觀光發展，讓田中的農特產、優良廠商與文化風景被更多人看見，希望每一位蒞臨田中的朋友，都能在這裡找到屬於自己的美好回憶。歡迎全國各地好朋友來到田中《黑白買》尚蓋讚!喜迎2026新的一年！」

