田啟文首度來台拍片！《雙囍》迷信老爸舉動嚇壞劉冠廷 網友：婚禮PTSD發作

《少林足球》「三師兄」田啟文（左）首度來台拍攝電影，在《雙囍》中因為對於習俗儀式的迷信鬧出不少荒唐情節。水花電影提供

將於2026年大年初一（2月17日）上映的許承傑新作《雙囍》釋出正式預告，預告中劉冠廷飾演的新郎「高庭生」為了瞞著誓不相見的離婚父母，竟被迫在1天內辦2場婚禮，焦慮到躲進廁所被伴郎強行拖出，引發無數網友共鳴直呼：「婚禮PTSD（創傷後壓力症候群）發作！」

影后重感冒對戰高音 楊貴媚揭強勢母親遺憾心聲

曾以歌手身分出道的影后楊貴媚，在片中飾演控制欲極強的男方母親「白雁心」。她在婚禮上大展歌喉，卻自爆拍攝當下遇上嚴重感冒，最大的對手不是劇本而是咳嗽。

楊貴媚在《雙囍》重感冒抱病開金口獻唱。水花電影提供

楊貴媚坦言，當時喉嚨幾乎失聲，非常擔心高音唱不上去，所幸劇組準備了各種止咳藥與保養喉嚨的配方，才讓她順利撐過歌唱重頭戲。談及角色，楊貴媚表示，白雁心看似逼人，實則是想透過兒子的婚禮來圓滿自己再婚後拋下稚子的遺憾，展現出強勢背後的溫情反差。

《雙囍》將於20262月17日大年初一上映。水花電影提供

田啟文首度來台拍片 「迷信老爸」愛女心切超感人

以《少林足球》「三師兄」深植人心的田啟文，這次在《雙囍》飾演新娘爸爸「老吳」。這是他首度以演員身分來台拍攝電影，他透露開拍前曾擔心自己的中文不夠好，但導演許承傑鼓勵他「直接演香港人就好」，讓他信心大增。

田啟文更主動提議為角色加入「迷信」設定，雖然在婚禮上鬧出許多荒唐事，但一句「我的寶貝女兒是真心愛你」展現濃厚父愛。他笑稱現實中自己不迷信，但絕對尊重開鏡拜神等影視習俗，祈求拍攝順利。

陳淑芳再續《孤味》前緣！客串《雙囍》挺導演。水花電影提供

金馬影后陳淑芳義氣相挺 華麗卡司齊聚大年初一

「國民阿嬤」陳淑芳也現身客串飾演劉冠廷的奶奶，她感性表示，當初拿金馬獎時就承諾過，不論酬勞與戲份，只要導演開口她絕對支持，展現演藝圈長青樹的風範。此外，預告中還驚見李國毅、劉品言、陳以文，甚至日本女星吉岡里帆等跨海助陣，透過一場混亂又動人的婚禮，探討家庭中最深層的情感聯繫。



