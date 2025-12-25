田啟文首拍台片《雙囍》展濃厚父愛

賀歲檔電影《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，25日釋出正式預告與海報，由金馬常客劉冠廷與香港影后余香凝飾演的新人甜蜜領軍，兩人頭靠著頭、笑容燦爛，與楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙眾人相依合影，融洽氣氛的大合照背後，藏著不少歡笑與淚水。

以《少林足球》中「三師兄」被台灣觀眾熟悉的資深香港電影人田啟文，首次拍攝台灣電影，在片中飾演新娘爸爸「老吳」，雖然預告中因為對於習俗儀式的迷信鬧出不少荒唐情節，但1句台詞：「我的寶貝女兒是真心愛你。」展現出濃厚的父愛與實力派的演技。

田啟文坦言在開拍前有不少顧慮：「擔心自己的中文不夠好，但許承傑導演給了我非常大的信心，說反正這個角色是香港人，我就當1個香港人來演繹，就不存在我的中文不好、溝通上的困難等等。」