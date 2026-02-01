田園不藏私秘笈 病蟲害防治基礎功不可少

公園處開設《田園昆蟲辨識與病蟲害防治》課程，邀請專家教導如何友善環境地與田園小生命共存。(台北市公園處提供)

記者王誌成／台北報導

要種好蔬菜，基礎功不可少！台北市公園處一日分享病蟲害防治秘訣，從預防和控制兩方面著手，幫助您有效保護蔬菜，成為快樂的園丁。為推廣田園城市政策，鼓勵市民建立親近自然的田園基地，這不僅是產地到餐桌的教學場域，也是促進身心健康的綠色生活圈。

公園處開設《田園昆蟲辨識與病蟲害防治》課程，邀請專家教導如何友善環境地與田園小生命共存。課程中介紹病蟲害的基本概念，包括病害（如疫病、白粉病）和蟲害（如蚜蟲、葉蟬）。過去防治多以「徹底消滅」為目標，但化學藥劑會傷害環境和人體健康，因此應掌握「預防」和「控制」的管理心法。

「預防勝於治療」，做好田間管理是關鍵，如選擇適合的作物和及時清除病株。課程中示範使用環保的物理防治工具，如「黏蟲紙」和辣椒水。

值得注意的是，並非所有昆蟲都是有害的，它們在生態平衡中扮演重要角色。公園處希望透過專業知識與實作體驗，鼓勵大家以友善、永續的方式投入田園城市，運用昆蟲知識保護作物，達到豐收目標。如想了解更多種植技巧，歡迎搜尋「田園銀行網路平台」，下載「田園城市經營手冊」。