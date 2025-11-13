田園城市 40位快樂園丁獲獎

評審到現場示範栽培技巧與說明有機肥施用訣竅。（台北市工務局公園處提供）

記者王誌成∕台北報導

在忙碌的城市中尋一方土地耕作，是許多台北人的夢想，台北市政府推動田園城市幫大家圓夢，許多市民熱情參與，收穫滿滿。市府每年亦舉辦成果競賽，各基地認養單位也藉機使出渾身解數，展現田園基地豐饒療癒的面貌。今年競賽共有七十九組通過複審、四十位快樂園丁獲選舉薦。

台北市工務局公園處表示，政府為永久經營城市田園，以及鼓勵更多市民成為「綠手指」，體驗收成的美好及享受心靈的療癒，今年建置成果競賽特別提高總獎金至七十八萬六千元，激發城市園丁們的創意與熱忱。

公園處特別邀請綠化栽植與景觀方面專家學者擔當評審，到現場親手示範栽培技巧與說明有機肥施用訣竅，過程宛如一場實用又精彩的田間教學。評審們指出，經過十年的推動與努力，各基地的整體程度與栽植技術皆明顯提升，期待未來有更多市民朋友加入「快樂園丁」的行列，共同打造更美好的田園城市。