田定豐掀起頌缽熱潮 111舉辦大型音樂會 新書「敲出自我療癒力」雙榜冠軍！吳克群 丁噹等歌手寫序力挺

【警政時報 司徒／臺北報導】娛樂圈正掀起一股「頌缽療癒」旋風！種子音樂創辦人，也是臺灣知名頌缽大師田定豐與療癒女王朱衍舞聯手推出的新書《敲出自我療癒力》，預購一開即空降「博客來」與「誠品」網路書店即時榜和日榜的雙冠王，成為新一波最受矚目的話題出版。這股熱潮不只來自讀者共鳴，更與全球娛樂與時尚圈紛紛進軍「療癒市場」的趨勢不謀而合。

臺灣知名頌缽大師田定豐與療癒女王朱衍舞聯手推出的新書《敲出自我療癒力》。(圖/唱戲世界娛樂 提供)

K-Pop 今年最爆紅的新秀 cotis，出道專輯大膽的附上「迷你銅缽」作為宣傳，成功引發巨大話題，短短不到一年就累積超過 650 萬粉絲，成為韓國今年最紅的新人，也讓「頌缽風潮」席捲全亞洲。

廣告 廣告

而全球最大時尚集團 LVMH 也在今年宣布正式跨足療癒產業，投入龐大資金收購療癒品牌，顯示「療癒」已不只是時尚潮流，而是全球文化與生活型態的新核心。

音樂人田定豐在深耕頌缽市場多年，去年推出頌缽線上課程買破千萬業績外，現在更推出新書「敲出自我療癒力」的工具書，以醫學和科學為基礎理論，教導讀者不用任何儀式，只要一顆銅缽就能成為「身心吸塵器」，讓他成為臺灣將頌缽帶進日常生活的第一人，同時成功的在出版市場掀起前所未有的聲波革命。

這本書還吸引三大明星罕見聯手跨刀作序，包括創作天王吳克群、靈性歌后丁噹，以及八點檔男神楊皓崴。三人平時都在田定豐身邊進行「聲波清理」，這次更以過往鮮少公開的身心狀態說出了演藝圈最真實的一面。

「敲出自我療癒力」工具書吸引三大明星罕見聯手跨刀作序，包括創作天王吳克群、靈性歌后丁噹，以及八點檔男神楊皓崴。(圖/唱戲世界娛樂 提供)

楊皓崴在序中坦言，長期拍戲日夜顛倒，壓力逼近臨界點，「每隔一段時間就一定要去找豐哥維修，不然真的撐不住。」他形容頌缽像「強制關機再重開」，一次就能讓累積的壓力與情緒瞬間被清空，「頌缽不是神祕儀式，而是一種讓身體回到秩序的力量。」

吳克群則因為每天都得像空中飛人般的到處巡演、音樂節與商演的忙碌生活，身心難免長期緊繃，只要有空必定回去讓田定豐「調頻」。他在推薦序中寫下一句被編輯視為全書金句的話：「頌缽的振動就像一位無形的醫生，能安撫我們失衡的自律神經，經由聲音與心靈的共振去撫慰療癒自身。」

而在台北小巨蛋演唱會攻蛋成功的丁噹（Della）則以多年對療癒音樂的敏感度指出：「田定豐老師的這本智慧之書，你將開啟聲音的無限認知，回到寧靜裡來學習理解自己，練習用心傾聽自己內在的聲音。這本書就像一扇門，打開後就能走進寧靜。它教的不是複雜理論，而是如何在混亂的世界裡向下扎根，用聲音找回最真實的自己。」

而金鐘視后林辰唏與創作歌手陳謙文，更是多年前就已是田定豐的頌缽徒弟，經常運用田定豐的頌缽系統所學來療癒自己的壓力、睡眠與情緒。

對於新書預購即奪冠的好成績，田定豐與朱衍舞表示：「其實更觸動我們的是讀者湧入的真心留言：「我真的累壞了」、「我只想好好睡一覺」、「想學會照顧自己」。

田定豐將於台大集思會議中心，舉辦大型「聲波療癒分享會」。(圖/唱戲世界娛樂 提供)

田定豐直言，現代人卡住的不是心態，而是身體早就亮起紅燈，情緒與壓力鎖在細胞裡，光靠轉念與正念都無法真正鬆動；只有靠聲音來繞過頭腦，直接對話身體，才是療癒的真正入口。

《敲出自我療癒力》之所以能快速衝上冠軍，就是因為它「不賣玄學，而是教會你如何把缽當成自身的吸塵器。書中從如何清理磁場、安定腦波、鬆開壓力，到如何建立「個人能量防護罩」都以最生活化的方式拆解，讓讀者帶回家就能立即使用，被視為「買了真的會用」的身心工具書。

隨著 K-Pop、小缽時尚、LVMH 的跨界加持，再加上多位大咖藝人的強力背書，聲波療癒風潮正從娛樂圈一路吹向了大眾。

田定豐將於 1 月 11 日 在台大集思會議中心，舉辦大型「聲波療癒分享會」，屆時將與朱衍舞以及多位療癒樂器老師，在舞台與三十位徒弟們共同打造巨型「360 度聲波能量場」，帶領現場來賓親身體驗書中所說的「身心吸塵器」力量，也勢必成為今年娛樂圈最具話題性的療癒盛事。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光