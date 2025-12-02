田定豐推動頌缽療癒！「3大咖藝人」聯手力挺 洩演藝圈真實內幕
記者徐珮華／台北報導
知名頌缽大師、種子音樂創辦人田定豐深耕頌缽市場多年，去年推出頌缽線上課程賣破千萬業績，近日攜手療癒女王朱衍舞推出新書《敲出自我療癒力》。本書吸引創作天王吳克群、靈性歌后丁噹，以及八點檔男神楊皓崴罕見聯手跨刀作序，3人平時都在田定豐身邊進行聲波清理，這次更以過往鮮少公開的身心狀態，道出演藝圈真實面。
吳克群每天都像空中飛人到處巡演，忙碌生活難免導致身心長期緊繃，只要有空必定回去讓田定豐「調頻」。他在推薦序寫下一句被編輯視為全書金句的話：「頌缽的振動就像一位無形的醫生，能安撫我們失衡的自律神經，經由聲音與心靈的共振去撫慰療癒自身。」
丁噹則以多年對療癒音樂的敏感度指出：「田定豐老師的這本智慧之書，你將開啟聲音的無限認知，回到寧靜裡來學習理解自己，練習用心傾聽自己內在的聲音。這本書就像一扇門，打開後就能走進寧靜。它教的不是複雜理論，而是如何在混亂的世界裡向下扎根，用聲音找回最真實的自己。」
楊皓崴坦言長期拍戲日夜顛倒，壓力逼近臨界點，「每隔一段時間就一定要去找豐哥維修，不然真的撐不住。」他形容頌缽像「強制關機再重開」，一次就能讓累積的壓力與情緒瞬間被清空，「頌缽不是神祕儀式，而是一種讓身體回到秩序的力量。」此外，金鐘視后林辰唏與創作歌手陳謙文，更是多年前就成為田定豐頌缽徒弟，經常運用所學療癒壓力、睡眠與情緒。
《敲出自我療癒力》以醫學和科學為基礎理論，教導讀者不用任何儀式，只要一顆銅缽就能成為「身心吸塵器」。對於新書預購即奪冠的好成績，田定豐與朱衍舞表示：「其實更觸動我們的是讀者湧入的真心留言『我真的累壞了』、『我只想好好睡一覺』、『想學會照顧自己』。」田定豐直言，現代人卡住的不是心態，而是身體早就亮起紅燈，情緒與壓力鎖在細胞裡，光靠轉念與正念都無法真正鬆動；只有靠聲音來繞過頭腦，直接對話身體，才是療癒的真正入口。
韓國新人男團「CORTIS」出道即爆紅，專輯大膽附上「迷你銅缽」作為宣傳，也讓「頌缽風潮」席捲全亞洲；全球最大時尚集團LVMH也在今年宣布正式跨足療癒產業，投入龐大資金收購療癒品牌。隨著 K-Pop、小缽時尚、LVMH跨界加持，再加上多位大咖藝人強力背書，聲波療癒風潮正從娛樂圈一路吹向大眾。
