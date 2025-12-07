田寮人瑞夫妻檔 全高市唯一
高雄市田寮區共有6位百歲人瑞，其中有2人是夫妻，他們也是全高雄市僅存的1對人瑞夫妻。105歲林進丁阿公和102歲林朱蓮蕉阿嬤結婚逾80年，育有3男4女，5代同堂，子孫女及曾孫高達百人，被在地人稱為長壽模範夫妻，今年重陽節前夕，高雄市長陳其邁還特別拜訪並獻上祝福。
林進丁與林朱蓮蕉在田寮地區生活逾50年，阿嬤回憶過往感嘆「以前很窮，一路辛苦走過來的！」，她20幾歲透過媒人介紹認識阿公，從阿蓮區嫁到田寮區，平日忙著務農，又身兼家庭主婦照顧孩子，還好孩子們都很懂事，長大後哥哥姐姐幫忙照顧弟妹，分擔家庭工作。
阿公則是早年當臨時工，開牛車到處送貨，隨著孩子們出生，他一肩扛起家計，手藝精巧的他，跟著師傅學習修繕房屋、建造梁柱，靠這份功夫活賺到不少錢，每次出門工作好幾天，回家時總會帶著點心和好料，體恤太太、逗孩子們開心，彌補自己不在家的生活。
媳婦石春美表示，阿公阿嬤生了7個孩子，有兒子開食品加工廠、女兒從事模板業，也有孫子從事金紙大盤商，後輩的努力，讓阿公阿嬤能早點退休，阿嬤60幾歲退休後，全台灣旅遊跑透透，阿公則閒不下來，退休後到90歲都還在務農。
被問及兩老長壽祕訣？石春美透露，阿公阿嬤2人早睡早起，不吃加工食品，最喜歡喝果菜汁；阿公除有高血壓、聽力較差外，其他都很健康；阿嬤則有心臟病，曾經小中風，下半身較不便，由外籍移工協助照護。不過，他們的思緒邏輯清晰，記憶力良好，也能對答如流，以高齡長輩來說相當難得。今年重陽節前夕，陳其邁還特別拜訪他們，並獻上祝福。
