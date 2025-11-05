田寮河兩岸騎樓整平 重啟招標

基隆騎樓因長期下雨高低不一，田寮河邊仁一路惠龍大樓店家遇雨即積水。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市的騎樓受到天候多雨影響，住店各自為政，高低不一，也讓行人的路走得坎坷，市府陸續推動騎樓整平計畫，近期公告「田寮河周邊騎樓整平工程」招標，市府都發處處長謝孝昆表示，這次整體規劃範圍約五千公尺，分期推動，取得同意書眾者為優先施作路段，逐步改善騎樓高低落差與通行不便問題，但第一次上網公告四日流標，近期將重啟招標。

目前騎樓整平已完成第一、二期的「基隆市仁愛區及中正區騎樓整平工程」結算金額二千八百九十七萬元，總計施作一千七百九十八公尺。今年度剛完成第三期「基隆市仁愛區廟口周邊等騎樓整平工程」，結算金額二千三百七十四萬元，總計施作二千二百二十公尺。都市發展處長謝孝昆說，市府近年積極推動市區騎樓整平，先後完成廟口商圈、忠一路商圈及基隆塔周邊等區域工程，獲得市民與商圈店家的支持與肯定。

接下來，第四期田寮河騎樓整平工程，「基隆市田寮河周邊等騎樓整平工程(一期)」，預算金額二千五百餘萬元，九月完成「田寮河周邊騎樓整平調查規劃」計畫，十月二十二日第一次正式上網公告，但因投標家數不足流標，市府近期重新上網公告，預計十一月底完成發包。「基隆市仁愛區火車站南側周邊等騎樓整平工程」，預計十二月上網公告招標。

謝孝昆表示，這次規劃以港區與廟口等商圈為核心，延伸至田寮河周邊的信一路、信二路及仁一路等重要路段，整體規劃範圍約五千公尺，分期推動，逐步改善騎樓高低落差與通行不便問題；並採用具止滑性與耐候性的地磚結合鋪面設計，以降低雨天濕滑風險。整體完成後，預計可串聯田寮河周邊市場、醫院等重要生活節點，打造安全、平整友善的騎樓人行空間，提升人本環境。