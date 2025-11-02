田寮洋生態遊 開放報名

新北市貢寮區田寮洋紀錄到的鳥類高達三百六十八種，市府農業局推出二梯次生態小旅行即起報名，將由專業領路人帶領賞鳥。 （新北農業局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府農業局攜手人禾環境倫理發展基金會長期輔導貢寮田寮洋農民轉作友善耕作維護候鳥棲地，今年更與地創團隊曙旅工作室合作，將於十一月十六日與十二月六日推出兩梯次田寮洋生態小旅行，每梯次卅五人，歡迎大小朋友報名，與候鳥一同飛翔、與土地共好。

這次小旅行，上午由人禾基金會帶領民眾進入田寮洋賞鳥，觀察雁鴨、鷸鴴、鷺鷥、猛禽等鳥類的身影，也讓大家認識友善耕作維護生態平衡的農田景觀；中午享用田寮洋所生產的羽豐米及在地風味餐，下午到龍門社區體驗濱海聚落的人文歷史及探訪沙灘上的濱防風、濱璇花、濱蘿蔔、海米等珍稀濱海植物，完整串起「人與自然共生」的生態旅程。