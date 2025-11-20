田寮道路遭棄置台南垃圾 陳美雅要求市府嚴查非法傾倒

市議員陳美雅呼籲市府盡速公開案件偵辦進度，並提出具體改善方案，讓高雄不再成為外縣市垃圾的被害者。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市田寮區高四十一線道路出現大量廢棄物遭棄置情形，市議員陳美雅廿日痛批，此案極可能與近期在月世界地區多次犯案的垃圾犯罪集團相關，已非單一地點、單一行為，而是跨縣市、組織化的非法傾倒問題，市府必須立即啟動追查機制。

陳美雅表示，短短幾日內，先是月世界疑似遭大規模傾倒垃圾，到如今田寮高四十一線道也出現相似情形，可見此類不法業者早已鎖定未受嚴格監測的邊陲道路，將高雄當成外縣市垃圾的終點站。

陳美雅指出，從行為手法、傾倒地點特性來看，相關案件都有類似手法，她質疑：「這已經不是一般偷倒，而是有計畫、長期、慣性的垃圾犯罪集團，市府怎麼還能把它當成零星案件？」

陳美雅要求，市府應立即落實跨縣市合作機制，與台南市府、警方、環境部啟動聯合偵查。「沒有跨縣市合作，就永遠抓不到幕後的車隊與業者。」

陳美雅表示，高四十一線道屬於車流相對偏低的鄉道，更容易成為不法業者的目標，市府除了應在高風險路段增設移動式監視設備外，也應針對慣犯加重罰則，並公開查處進度。

陳美雅強調，高雄長期面對廢棄物傾倒問題，從美濃農地、馬頭山、月世界，到如今的田寮道路，市府每次都說「會加強巡查、改善」，但案件從來沒有因此而減少。「市府要做的不只是加強巡查這五個字，而是端出讓市民看得到的查緝成果！」