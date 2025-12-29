田寶武率發明家得獎人拜會國民黨鄭麗文主席深表敬佩 - https://www.watchmedia01.com

榮獲25面金牌，同時勇奪團體總冠軍，為國爭光的發明家們，在中華民國傑出發明家們在總會長田寶武帶領，拜會中國國民黨鄭麗文主席。（圖/中華民國傑出發明家總會提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 中華民國傑出發明家總會田寶武總會長日前親率發明家，參與在澳門國際展覽館舉行的第十三屆澳門國際發明展，與來自全世界30個國家地區的發明組織與發明家們同堂展出，並參加比賽，榮獲金牌25面，成果豐碩，同時勇奪大會團體總冠軍，為國爭光。

中華民國傑出發明家們在總會長田寶武帶領，拜會中國國民黨鄭麗文主席，田寶武總會長表示，台灣屬於海島型國家，地狹人稠，資源有限，必須靠創新與發明，讓智慧創造財富，以創新換美金，以智慧換黃金，發明改變命運。

鄭麗文主席致詞時指出，發明家默默付出奉獻，發明人榮耀與成就得到國人肯定也獲得社會各界的熱烈迴響與廣泛重視，發明創新帶給人類幸福，創造台灣發明王國的美譽，此外田總會長已獲得國際發明大賽金牌獎110面銀牌70面，也獲得國際發明者聯合總(IFIA)頒發最高榮譽爵士獎章，台灣第一位獲此榮譽實至名歸，值得嘉勉。

