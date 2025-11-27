田尾分駐所新建廳舍啟用 提供鄉民更便利的洽公環境

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所新建辦公廳舍今（27）日上午落成，由縣長王惠美主持揭牌儀式，議長謝典霖及地方民代共同剪綵。新廳舍規劃進駐警力16名，興建經費新臺幣4,853萬4,000元，地上3層、總建坪223坪，採開放式設計並結合公園休憩功能，提供民眾優雅、便利的洽公環境。

彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所新廳舍今落成啟用，縣長王惠美主持揭牌，提升地方警政服務品質。（縣政府提供）

王惠美表示，田尾分駐所原廳舍自民國71年興建至今逾40年，建物老舊、結構龜裂，已難以滿足人口成長與治安需求。新廳舍啟用後，不僅能提升警政工作的效率與品質，也能強化地區執勤效能，讓警察同仁在治安及交通領域發揮更佳績效。她也感謝議會支持預算，以及警友辦事處、義警、民防等民間團體的協助。

廣告 廣告

田尾分駐所自1982年興建以來，多次維修仍難解決老舊問題，縣府決定拆除重建。今日剪綵活動除王縣長與議長謝典林外，還有彰化地方法院長楊國精、彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁、北斗分局長楊志源，以及北斗區縣議員、田尾地方仕紳到場共襄盛舉。

彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所新廳舍今落成啟用，縣長王惠美主持揭牌，提升地方警政服務品質。（縣政府提供）

王惠美指出，田尾分駐所啟用後，埔鹽分駐所已完工驗收，福興分駐所也進入完工最後階段。縣警局的多項辦公廳舍改建與新建工程正持續進行，包括警察局綜合行政大樓、原斗派出所、林厝派出所等，規劃整建芳苑、溪湖、大村、洪堀、內安、竹塘、馬鳴及朝興等8間老舊派出所，另將興建刑事大樓，總投入近10億元，全面提升警政硬體設施。

謝典霖表示，新分駐所不僅提供員警更舒適的辦公環境，也象徵警政服務品質提升的重要里程碑。感謝王縣長的遠見規劃與議會支持，亦感謝民間團體及企業熱心協助，讓警察同仁無後顧之憂，投入維護治安工作，透過警民合作，為地方創造更安全、和諧的生活環境。

彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所新廳舍今落成啟用，縣長王惠美主持揭牌，提升地方警政服務品質。（縣政府提供）

彰化縣警察局指出，每一棟新建辦公廳舍落成，除了改善辦公環境，也能振奮士氣、提升員警歸屬感。警察局將持續落實為民服務、維護秩序與交通安全，逐步實現「美好彰化 希望城市」的願景。